Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков по дороге в терпящую бедствие Ивано-Франковскую область прямо в самолете обсудили оперативную информацию о наводнении. Соответствующие фото опубликовал в соцсети глава правительства.

"Обсудили оперативную информацию о последствиях стихии и ход спасательных работ в регионах, пострадавших от наводнений", - написал в своем посте Денис Шмыгаль.

На фото запечатлены Шмыгаль и Аваков, рассматривающие карты и другую предоставленную им информацию о стихии. Стоит отметить, что на борту самолета среди тех, кто попал на фото, в защитной маске был только премьер-министр.

Напомним, паводки затопили Прикарпатье, Буковину и Закарпатье. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков сегодня утром вылетели в Ивано-Франковскую область.

Также мы сообщали, что по данным ГСЧС, в Ивано-Франковской области затопило почти 5 000 домов, в отдельные села еду доставляют на вертолетах.