Киевский районный суд Одессы не продлил меру пресечения в виде домашнего ареста совладельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному.

Об этом во вторник, 23 июня, написал сам Черный в своем Facebook.

"Суд отказал прокуратуре в избрании мне меры пресечения. СИЗО, потом круглосуточный домашний арест, потом ночной домашний арест. Теперь суд отказал прокуратуре даже в вежливом и незначительном "личном обязательстве". Понятно, что решение будет ссылаться на процессуальные нарушения, допущенные прокурором. Но еще полгода назад суд не слышал моих аргументов о ничуть не меньших процессуальных нарушениях", - написал предприниматель.

При этом по мнению Черного, такое решение суда связано с тем, что экспертиза обнаружила следы намеренного поджога в его отеле.

"Теперь, когда экспертизы показали отсутствие нарушений пожарной безопасности, которые могли привести к пожару, суд видит картину иначе. Есть безусловные следы поджога, установленные экспертизой", - добавил он.

Напомним, в Одессе вследствие ночного пожара в гостинице "Токио Стар" в ночь на 17 августа 2019 года погибли девять жильцов, еще десять человек получили ожоги и были госпитализированы.

Напомним, в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" в Одессе произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, в том числе ребенок. Еще десять получили телесные повреждения различной степени тяжести. По предварительным выводам, причиной смерти стало отравление угарным газом. Тела погибших были обнаружены вблизи прачечной.

После этого прокуратура сообщила совладельцу отеля Вадиму Черному о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности. В ноябре Черного выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.