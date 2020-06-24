В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве проходит парад Победы, который в этом году перенесли с 9 мая из-за распространения коронавируса. Начало в 10:00.

24 июня 1945 года прошел как раз самы первый парад победы над Германией в столице СССР.

Парады в честь 75-летия Победы сегодня проходят еще в 27 российских городах. При этом в некоторых регионах власти отказались шествий либо решили провести парады без зрителей.

Ожидается, что участие в параде на Красной площади примут лидеры таких государств, как Беларусь, Узбекистан, Босния и Герцеговина, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Сербия, Южная Осетия и Абхазия.

Должен был приехать глава Армении Никол Пашинян, но в последствии он отказался из-за эпидемиологической обстановки. Президент Хорватии Зоран Миланович не прибудет, поскольку у него сломался самолет. Не будет и представителей Германии. В Берлине пояснили, что из-за пандемии.

Владимиру Зеленскому Кремль не направлял приглашение. Там заявили, что Украина не демонстрирует желания разделить праздник. В свою очередь украинский президент завил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его туда позвали.

Прямая трансляция парада Победы в Москве

11:29 На возложении цветов Лукашенко не было рядом с Путиным - накануне он отошел в сторону. Президенты шли в Александровский сад на возложение цветов. Выстраивались в рядок, и одно свободное место было по правую руку от Путина. Но лукашенко подвинул какого-то другого президента, чтобы не стать рядом с Путиным.

11:02 На площадь выехали Т-34 - легендарный танк Великой отечественной войны.

10:50 Техника с Тверской двинулась на Красную площадь.

10:33 На Тверской - улице, примыкающей к Красной площади - стоит военная техника, которая ждет своей очереди проехать.

10:24 Вынесли Знамя победы. Стреляют пушки, играют гимн.

10:20 80% сил вермахта было брошен против СССР, говорит Путин.

10:19 "Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ".

10:16 Выступает Владимир Путин. Говорит, что парад 1945 года - это не только триумф мира над войной, но и "грозное предупреждение".

10:10 Александр Лукашенко на трибуне у кремлевской стены. Он вытирает глаза платком.

10:02 В Москве парад тоже начался. Играет "Вставай, страна огромная". Министр обороны Шойгу, выезжая из ворот Спасской башки, сняв фуражку, перекрестился.

09:59 Машины, на которых принимают парад "генералы ДНР" - это переделанные в кабриолет автомобили "Победа". Символично.

09:53 В Донецке парад уже идет. По улице Артема следует военная техника, ведущий рассказывает, как эти БТР и танки побеждали в боях с украинской армией. Играют советские песни. Людей не так много.

Также провезли захваченные у Украины беспилотники. В общем, если это и парад победы, то не над немцами.

09:43 Лимузин Минобороны, на котором будут принимать парад.

09:41 На Красной площади за каждым ветераном ВОВ приезжает отдельный гольф-кар. У трибун дежурят медики.

09:39 Накануне состоялась генеральная ночная репетиция. В ней приняли участие более 40 пеших парадных расчетов, военные и и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы, кадеты.

Также были задействованы 11 парадных расчетов в исторической форме одежды: группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, рота с Боевыми знаменами воинских частей периода 1941–1945 годов, роты пехоты и народного ополчения.

Вечером в 22-23:00 по местному времени в Москве и других городах России дадут салюты. В Москве планируют выпустить около 10 тысяч салютных выстрелов под 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

09:30 Одновременно парады проходят в "ДНР" и "ЛНР".