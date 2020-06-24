Базу данных нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram опубликовали на одном из форумов Даркнета. Файл, размером около 900 Мбайт, содержит номера телефонов, а также уникальные идентификаторы пользователей в мессенджере. Об этом сообщает портал "Код Дурова".

В пресс-службе Telegram подтвердили факт существования базы и отметили, что не менее 60% слитых аккаунтов уже неактуальны. Также в Telegram добавили, что около 70% аккаунтов принадлежат пользователям из Ирана, а 30% - россиянам. При этом точное число попавших в общий доступ аккаунтов не указывается.

Фото: kod.ru

"Такие базы обычно содержат соответствия "номер телефона - идентификатор пользователя в Telegram". Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор", - заявили в пресс-службе.

Ранее "Страна" писала о том, что мессенджер WhatsApp запустил функцию перевода денег.

Также мы сообщали, что украинцам дали возможность оплачивать в мессенджерах штрафы за нарушение ПДД.