По состоянию на 09:00 утра среды, 24 июня, в Украине зафиксировали 940 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Всего выявлено 39 014 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, из них 1 051 человек с начала эпидемии умер (+16 за сутки), 17 409 пациентов выздоровели (+454 за сутки). Проведено 594 602 тестирование методом ПЦР.

Статистика распространения коронавируса по регионам на 24 июня:

г. Киев - 4528 случаев (+99 за прошлые сутки);

Черновицкая область - 4478 случаев (+59);

Львовская область - 4423 случая (+203);

Ровенская область - 3164 случая (+126);

Закарпатская область - 2369 случаев (+78);

Киевская область - 2332 случая (+47);

Ивано-Франковская область - 2124 случая (+43);

Волынская область - 1955 случаев (+61);

Харьковская область - 1891 случай (+47);

Тернопольская область - 1786 случаев (+42);

Винницкая область - 1723 случая (+33);

Одесская область - 1370 случаев (+37);

Житомирская область - 1304 случая (+9);



Днепропетровская область - 1060 случаев (+11);

Кировоградская область - 634 случая (+3);

Хмельницкая область - 627 случаев (+5);

Черкасская область - 614 случаев (+9);

Запорожская область - 559 случаев (+4);

Черниговская область - 494 случая (+9)



Донецкая область - 376 случаев (+8);



Николаевская область - 368 случаев (+2);

Полтавская область - 300 случаев (+4);



Сумская область - 272 случая (+9);

Херсонская область - 188 случаев (+0);



Луганская область - 75 (+2);





В статистику не вошли неподконтрольные территории. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 июня 2020 года в Центр поступило 1 314 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 82 439 сообщений о подозрении на Covid-19.

Как сообщала "Страна", в Украине зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом - 940 за сутки. Общее число приближается к 40 тысячам - 39 014.

При этом в Минздраве опровергли миф о пожизненной заразности коронавируса.