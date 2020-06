Младший брат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Роберт, просит суд наложить запрет на издание очередной книги о главе государства, которую в этот раз написала его племянница Мэри Трамп. Произведение родственницы американского лидера называется "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Слишком много и никогда недостаточно: Как моя семья создала самого опасного человека в мире").

Об этом в среду, 24 июня, информирует телеканал Fox.

Мэри Трамп является дочерью старшего брата главы государства. По словам Роберта Трампа, члены семьи 20 лет назад подписали мировое соглашение, связанное с волей отца президента США, нью-йоркского застройщика Фреда Трампа. Соглашение включало в себя пункт о конфиденциальности, в котором говорилось, что семья "не будет публиковать какие-либо сведения о судебных разбирательствах или отношениях", если это не согласовано всеми сторонами.

Однако в издательстве Simon & Schuster, с которым сотрудничает Мэри Трамп, уверены, что выходу книги ничего не помешает.

В описании книги говорится, что Мэри Трамп "проливает яркий свет на темную историю их семьи, чтобы объяснить, как ее дядя стал человеком, который теперь угрожает мировой системе здравоохранения, экономической безопасности и обществу". Если суд не встанет на сторону Роберта, то новинка попадет на полки магазинов уже 28 июля этого года.

Напомним, на этой неделе в книжных магазинах Вашингтона появилась в продаже книга бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

При этом Минюст добивался запрета на выход книги в суде, однако после проверки последней версии для печати на наличие секретной информации, "мемуары" Болтона все же были изданы.