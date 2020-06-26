Гороскоп на 26 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Предлагаем вашему вниманию гороскоп на пятницу, 26 июня, для всех знаков Зодиака. 

Овен (21.03 - 20.04)

День удачный для подведения итогов и благоустройства дома. Также рекомендованы занятия, связанные с отдыхом на природе. Вы можете прогуляться в лесу или сходить на речку. Сегодня хорошо делать то, что позволяет вам воспрять духом. 

Телец (21.04 - 20.05) 

День может быть достаточно конструктивным в плане общения с близкими. Возможно, разрешатся вопросы по работе или учебе, которые позволят уже в ближайшее время четко увидеть перспективы, куда вам следует двигаться в будущем. 

Близнецы (21.05 - 21.06)

Ваше стремление быть сегодня везде и браться за несколько дел одновременно чревато некоторыми трудностями. Лучше доделать прежние проекты, и если вам кажется, что вы зашли в тупик - поживите какое-то время от души, не пытаясь всерьез что-то осмыслить. 

Рак (22.06 - 22.07)

В этот период вы можете планировать серьезные переговоры или любовные отношения. Несмотря на некоторое эмоциональное смятение и спутанность мыслей, вам удастся справиться с эмоциональными встрясками и напряжением сегодняшнего дня. 

Лев (23.07 - 23.08)

Постарайтесь сегодня реализовать свой импульс, который подсказывает вам поддержать близкого человека. Для вас крайне важно быть источником вдохновения и мудрости для родных, тонко сопереживать и сочувствовать. Постарайтесь избавиться от тревоги, не позволяйте себе проживать страшный сон наяву. 

Дева (24.08 - 23.09)  

Если сегодня вам предстоит отказаться от чего-то, делайте это без лишних эмоций, избегая привязанности и любых проявлений истерики. Звезды советуют придерживаться состояния некоторого пофигизма до конца недели, избегать претензий и быть в стороне от любых "разборов полета". 

Весы (24.09 - 23.10)  

Весам необходимо научиться чувствовать, чем на самом деле вы хотите заниматься. Мотивы ваших поступков могут подсказать главный ключ к вдохновению. Звезды советуют опираться исключительно на себя в разрешении спорных моментов сегодняшнего дня. 

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Скорпионам важно не принимать для себя принципиального решения о вложении финансов в интересные проекты, даже при наличии таковых. Сейчас, когда вы стоите словно на перепутье, не самое удачное время для опрометчивых решений. 

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Звезды советуют Стрельцам не обсуждать планы на будущее с друзьями и близкими. Постарайтесь максимально спокойно обойти все кризисные моменты сегодняшнего дня. В отношениях тоже нужно немного притормозить, чтобы разрешить некоторые душевные метания. 

Козерог (22.12 - 20.01) 

Ваши мысли будто застряли между новым и старым миром, не находя выход. Такой порядок вещей может быть разрушительным. Звезды рекомендуют переключиться с личных переживаний и помочь сейчас тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. 

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям придется отказаться от чего-то лишнего ради эффективности. Возможно, в вашей жизни сложатся обстоятельства, которые позволят избавиться от эмоциональных привязанностей. Главное - не рубить все сплеча, чтобы не поскандалить с важными для вас людьми.

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Звезды советуют вам некоторое время провести в спокойствии, не планировать поездок за город или резкую смену работы. Важно не смешивать деловые интересы с личными и спокойно реагировать на критику. Возможно, лучше отсидеться дома и не проявлять сейчас лишних эмоций.

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