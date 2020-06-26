Предлагаем вашему вниманию гороскоп на пятницу, 26 июня, для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

День удачный для подведения итогов и благоустройства дома. Также рекомендованы занятия, связанные с отдыхом на природе. Вы можете прогуляться в лесу или сходить на речку. Сегодня хорошо делать то, что позволяет вам воспрять духом.

Телец (21.04 - 20.05)

День может быть достаточно конструктивным в плане общения с близкими. Возможно, разрешатся вопросы по работе или учебе, которые позволят уже в ближайшее время четко увидеть перспективы, куда вам следует двигаться в будущем.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Ваше стремление быть сегодня везде и браться за несколько дел одновременно чревато некоторыми трудностями. Лучше доделать прежние проекты, и если вам кажется, что вы зашли в тупик - поживите какое-то время от души, не пытаясь всерьез что-то осмыслить.

Рак (22.06 - 22.07)

В этот период вы можете планировать серьезные переговоры или любовные отношения. Несмотря на некоторое эмоциональное смятение и спутанность мыслей, вам удастся справиться с эмоциональными встрясками и напряжением сегодняшнего дня.

Лев (23.07 - 23.08)

Постарайтесь сегодня реализовать свой импульс, который подсказывает вам поддержать близкого человека. Для вас крайне важно быть источником вдохновения и мудрости для родных, тонко сопереживать и сочувствовать. Постарайтесь избавиться от тревоги, не позволяйте себе проживать страшный сон наяву.

Дева (24.08 - 23.09)

Если сегодня вам предстоит отказаться от чего-то, делайте это без лишних эмоций, избегая привязанности и любых проявлений истерики. Звезды советуют придерживаться состояния некоторого пофигизма до конца недели, избегать претензий и быть в стороне от любых "разборов полета".

Весы (24.09 - 23.10)

Весам необходимо научиться чувствовать, чем на самом деле вы хотите заниматься. Мотивы ваших поступков могут подсказать главный ключ к вдохновению. Звезды советуют опираться исключительно на себя в разрешении спорных моментов сегодняшнего дня.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам важно не принимать для себя принципиального решения о вложении финансов в интересные проекты, даже при наличии таковых. Сейчас, когда вы стоите словно на перепутье, не самое удачное время для опрометчивых решений.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Звезды советуют Стрельцам не обсуждать планы на будущее с друзьями и близкими. Постарайтесь максимально спокойно обойти все кризисные моменты сегодняшнего дня. В отношениях тоже нужно немного притормозить, чтобы разрешить некоторые душевные метания.

Козерог (22.12 - 20.01)

Ваши мысли будто застряли между новым и старым миром, не находя выход. Такой порядок вещей может быть разрушительным. Звезды рекомендуют переключиться с личных переживаний и помочь сейчас тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям придется отказаться от чего-то лишнего ради эффективности. Возможно, в вашей жизни сложатся обстоятельства, которые позволят избавиться от эмоциональных привязанностей. Главное - не рубить все сплеча, чтобы не поскандалить с важными для вас людьми.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Звезды советуют вам некоторое время провести в спокойствии, не планировать поездок за город или резкую смену работы. Важно не смешивать деловые интересы с личными и спокойно реагировать на критику. Возможно, лучше отсидеться дома и не проявлять сейчас лишних эмоций.