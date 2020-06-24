К 04:00 утра среды, 24 июня на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4 596 жилых домов. Также из-за продолжающейся непогоды на Западной Украине повреждено 427 км автодорог и разрушено 90 мостов. Туда уже вылетела правительственная делегация с премьер-министром Украины.

Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Паводок подтопил 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 873 приусадебных участкоа, 3 000 подвальных помещений и более 3 000 га сельскохозяйственных угодий в 165 населенных пунктах.

Также поврежденными оказались 130 мостов, разрушено 1 850 метров берегоукреплений. Отселить пришлось 285 человек.

Спасатели насчитали 107 выездов для помощи населению для ликвидации последствий непогоды. К работе спасатели привлекли 255 единиц техники и 1090 человек. Сотрудники ГСЧС откачали воду из 60 домов и спасли 56 человек.

Кроме того, свыше 2 тонн продуктов погрузили в вертолет для жителей Верховинского района, которым непогода отрезала транспортное сообщение.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Как сообщала "Страна", опубликовано фото и видео масштабного потопа, который бушует в четырех западных областях. В Верховинском районе паводок заблокировал движение 40 автомобилей с туристами на участке дороги Ильцы-Буркут.

Напомним, что спасатели предупредили о резком подъеме уровня воды в реках Прут и Тиса на Буковине. Опубликован список районов, которым грозит затопление.