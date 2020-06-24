Четыре трупа обнаружены на территории частного домовладения в Днепре. Трагедия произошла на улице Дружбы. Среди погибших - два мужчины и две женщины 45-55 лет. Об этом сообщает "Днепр оперативный", ссылаясь на собственные источники.

Жуткую находку обнаружила сестра одного из погибших мужчин. По ее словам, она три дня не видела своего брата, забеспокоилась и решила его проведать. Женщина объяснила, что ее родственник злоупотреблял спиртным. Во вторник, 23 июня, сестра пришла домой к брату и обнаружила в сарае трупы незнакомых ей мужчины и женщины, на которых не было одежды. Шокированная женщина вызвала полицию.

Приехавшие на место происшествия правоохранители, зайдя в дом, обнаружили еще два трупа - на стуле сидел мертвый 55-летний брат заявительницы, а в соседней комнате на кровати лежала скончавшаяся женщина. Видимых следов насильственной смерти на всех четверых погибших не обнаружили. Тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной информации, вся компания употребляла фальсифицированный алкоголь.

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