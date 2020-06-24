Страны Европейского союза намерены продлить ограничение на въезд для граждан США, России и Бразилии после открытия внешних границ с 1 июля. Это обусловлено активным распространением коронавируса в этих странах.

Об этом в среду, 24 июня, информирует The New York Times со ссылкой на черновик документа Евросоюза.

Так, по данным журналистов, в этом документе запрет на въезд американцам продолжат из-за того, что "Соединенные Штаты не смогли контролировать это зло". В проекте разрешения на въезд в ЕС также не значатся Российская Федерация и Бразилия. При этом в Европе приняли решение разрешить въезд гражданам Китая, Уганды, Кубы и Вьетнама.

Эксперты уверены, что ЕС намерен принять зеркальные меры в отношении США касательно въезда в условиях пандемии. В марте, когда в Европе был зафиксирован очаг распространения инфекции, президент США Дональд Трамп запретил гражданам большинства стран ЕС посещать Штаты.

Отмечается, что запрет въезда американских туристов в Европу будет иметь некоторые экономические и геополитические последствия, однако Брюссель планирует пересматривать документ каждые две недели и возможно запрет на въезд в ЕС из США будет вскоре отменен.

На данный момент в США 2 424 418 выявленных случаев коронавируса, в Бразилии 1 151 479, в России 599 705. Три эти страны занимают первые строчки антирейтинга по числу коронавирусных больных.

Напомним, что Еврокомиссия призвала все страны - члены Евросоюза к 15 июня открыть внутренние границы. Также ЕК обратилась к государствам ЕС с просьбой составить список стран, для граждан которых с 1 июля могут быть открыты внешние границы сообщества, закрывшиеся на карантин в середине марта.

Ранее мы писали, что Нидерланды приняло решение продлить запрет на въезд в королевство жителям стран за пределами Европейского союза.