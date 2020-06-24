Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетели в Ивано-Франковскую область из-за продолжающегося потопа на Западной Украине. Паводки залили Прикарпатье, Буковину и Закарпатье.

Премьер намерен на месте скоординировать деятельность органов власти по преодолению последствий непогоды. Соответствующая информация опубликована в его Телеграм-канале в среду, 24 июня.

Как сообщала "Страна", в первые дни паводка в Ивано-Франковской области погибли уже трое местных жителей. Вместе с восстановлением инфраструктуры, выделения продуктов и медицинской помощи, а также средств на эвакуацию местных жителей, ущерб от стихии уже оценивается в 400 млн. гривен.

Напомним, что в Черновицкой области две дамбы оказались под угрозой разрушения. Спасатели вместе со службой водного хозяйства начали укреплять берег и отводить потоки воды от населенных пунктов.