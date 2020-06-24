В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) приняли решение в пользу убитого в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова. Он посмертно выиграл иск против умершего экс-мэра Москвы Юрия Лужковуа и российского правительства.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном во вторник, 23 июня, сообщает Deutsche Welle.

В ЕСПЧ назначили соответствующую выплату для дочери убитого Немцова - Жанны.

По решению суда в Страсбурге, Россия должна в течение трех месяцев выплатить Жанне Немцовой как правопреемнику по делу ее отца 20 800 евро - в том числе 12 994 евро в качестве компенсации издержек и 7 800 евро в качестве возмещения морального ущерба.

В ЕСПЧ пришли к выводу, что решением российского суда были нарушены права Немцова, а также газеты "Коммерсант" и журналистки Марии-Луизы Тирмастэ на свободу слова.

Напомним, что еще в 2010 году Борис Немцов обратился с иском в ЕСПЧ касательно восстановления своих прав в связи с решением суда РФ, принятым в пользу Лужкова в 2009 году. Немцов требовал выплатить ему 12 994 евро, чтобы компенсировать средства, которые суд в РФ взыскал с него в пользу экс-мэра Москвы.

В 2009 году Лужков, занимавший пост мэра Москвы, подал в суд иск о защите чести и достоинства против политика Бориса Немцова, а также "Коммерсанта" и Тирмастэ. Мэра Москвы возмутила статья в "Коммерсанте", которая содержала фразу Немцова из его книги "Лужков: итоги", написанной в соавторстве с Владимиром Миловым. Немцов назвал Лужкова "вором и коррупционером", за что Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с него 500 000 рублей. В феврале 2010 года Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Как сообщала "Страна", ранее в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) присудили €6 000 осужденному за убийство Бориса Немцова Темирлану Эскерханову.

Напомним, что в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова.