Утром в среду, 24 июня, на улице Кирилловская в Киеве автокран подмял под себя авто марки "Skoda". Авария произошла прямо на трамвайных путях, передвижение общественного транспорта заблокировано.

Об этом информирует корреспондент "Страны" с места событий.

Сообщается, что столкновение автокрана и легкового автомобиля "Skoda" произошло около 08:00. Полиция к месту дорожно-транспортного происшествия пока не приехала.

В Киеве на Кирилловской кран подмял под себя "Шкоду". Фото: Страна

При этом кран уже около получаса стоит на пути у трамваев, проезд которых заблокирован как с Подола, так и по направлению к нему. Люди вынуждены выходить из транспорта и идти пешком, так как неизвестно, когда кран уберут с проезда.

В Киеве на Кирилловской кран подмял под себя "Шкоду". Фото: Страна

Напомним, недавно Окружной трассе около супермаркета "Новус" в Киеве произошло масштабное ДТП с участием сразу трех автомобилей, одним из которых оказалось патрульное авто полиции.

Ранее мы писали, что в Киеве на пешеходном переходе водитель Mercedes сбил женщину, которая оказалась следователем Оболонского управления полиции.