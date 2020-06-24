По состоянию на утро среды, 24 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 39 014 человек. Вчера, 23 июня, в стране было зафиксировано 38 074 заболевших. Таким образом, прирост за сутки составил 940 человек и это новый печальный антирекорд.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава обнародованные в соцсети.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав Украины опроверг миф о пожизненной заразности коронавируса.

"Заявления, что коронавирус пожизненная болезнь - это миф. Человек, заболевший Covid-19, не становится его пожизненным носителем. Если вы заразились, семейный врач предоставит необходимые рекомендации", - заявили в Минздраве.

Так, в любом случае, кроме летального, коронавирус покинет организм после полного излечения. В некоторых случаях человеку нужна медицинская помощь, чтобы бороться с симптомами болезни. Для этого прописываются препараты, которые лечат конкретные проявления болезни, а остальную работу иммунитет делает сам.

В случае появления симптомов коронавируса, в Минздраве рекомендуют исключить выход на улицу и даже контакт с родственниками, сразу позвонить лечащему врачу, описать ему состояние здоровья и далее действовать по его инструкции.

Так же мы рассказывали, что опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 23 июня.