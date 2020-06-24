Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о готовности рассказать о ликвидации главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР Ирана) генерала Касема Сулеймани лет через 15-20.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я многое знаю о том, что предшествовало устранению Сулеймани. Сегодня я не стану говорить об этом. Может быть, через 15 или 20 лет напишу еще одну книгу, в которой расскажу кое-что на эту тему", - сказал Болтон. По его словам, сейчас на детали операции наложен гриф секретности.

Напомним, что в ночь на 3 января 2020 года по распоряжению президента США международный аэропорт в столице Ирака Багдаде подвергся обстрелу. В результате атаки был убит генерал Касем Сулеймани. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США сообщал, что советник Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео уговаривали Дональда Трампа отомстить Ирану за сбитый в июне 2019 года американский беспилотник. Президент отверг эту идею, заявив, что он пойдет на этот шаг, только если Тегеран пересечет красную черту: убьет американца.

Джон Болтон написал книгу "Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме", которая поступила в продажу накануне. В ней бывший президентский соратник, по его собственному признанию, рассказал о хаотичном поведении главы Белого дома, его нацеленности на переизбрание и недобросовестности при проведении внешней политики.

Мы разбирались, что пишет об Украине в своих мемуарах Джон Болтон.