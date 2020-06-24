Президент США Дональд Трамп придумал новое название для коронавируса, которое возымело большую популярность у его сторонников - "kung flu" (Кунг-грипп - Ред.). Таким образом американский лидер хотел подчеркнуть китайское происхождения инфекции.

Об этом Трамп рассказал во время своего выступления на конференции молодых республиканцев в Финиксе, штат Аризона, 24 июня.

"Никогда в мире не было ничего такого, что имело бы так много названий. Я могу дать 19 или 20 названий для этого (вируса - Ред.). Ухань - очень запоминающееся название. Коронавирус - верно? Кung flu (на этих словах зал одобряюще завопил - Ред.). Covid-19... я спросил: "Что означает "19"? Это странное название", - сказал Трамп.

Видео: Bloomberg QuickTake News

Напомним, что уже восемь сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа оказались заражены Covid-19.

Ранее мы писали, что Трамп распорядился замедлить темпы тестирования коронавирусной инфекции из-за того, что в стране слишком много подтвержденных случаев Covid-19.