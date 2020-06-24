В ЕС рассматривают возможность введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, белорусских чиновников и других лиц, ответственных за преследование оппозиции.

Об этом заявил евродепутат Михаэль Галер в комментарии Deutsche welle.

"Всё это - настоящий сталинизм. Мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия. Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета - сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения", - отметил евродепутат.

На вопрос о возможности повторного разворота Лукашенко к России Галер заявил, что не намерен высказываться на этот счет.

"Я бы не стал делать предположения на этот счет. Существует достаточно поводов для напряженных отношений между Россией и Беларусью. Возможно, Лукашенко, помня о том, что произошло в Украине, хочет доказать Путину, что он может контролировать ситуацию. Но Янукович тоже так считал", - сказал он.

Евросоюз потребовал от белорусских властей и лично Александра Лукашенко немедленно освободить политических оппонентов и потенциальных кандидатов на президентский пост - Виктора Бабарико, Сергея Тихановского. Другие политики - например, Павел Северинец, который предпринял попытку самоубийства в тюрьме и находится в штрафном изоляторе в чудовищных условиях, - также должны быть освобождены. ЕС требует допустить всех кандидатов к выборам президента.

В последние несколько месяцев в Беларуси проходят массовые аресты представителей оппозиции. В частности, 20 июня сообщалось, что в Минске задержаны более 40 человек.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.

Мы разбирались, как банкир Бабарико стал главным соперником Лукашенко и за что его задержали.