В столице США продолжается эскалация напряженности вызванная действиями активистов движения BLM (Жизни черных имеют значение - Ред.)

Во время беспорядков в ночь на вторник, 23 июня, протестующие в Вашингтоне попытались опрокинуть с постамента статую президента Эндрю Джексона, установленную на площади Лафайет близ Белого дома. На одной из сторон монумента они написали аббревиатуру BHAZ (англ.: Black House Autonomous Zone - Автономная зона Черного дома).

После этого президент США выступил в Twitter с предупреждением в адрес протестующих, которые захотели создать автономную зону как в Сиэттле.

"В Вашингтоне, округ Колумбия, никогда не будет "автономной зоны", пока я ваш президент. Если они попытаются, они встретят серьезную силу", - написал президент США.

После этого руководство Twitter объявило это сообщение Трампа оскорбительным, но решило не удалять его "в интересах общественности".

Twitter считает, что Трамп в очередной раз нарушил правила пользования платформой и повел себя оскорбительно.

Ранее "Страна" сообщала, что из New York Times уволился редактор, опубликовавший статью сенатора с призывом подавить силой "черный майдан".