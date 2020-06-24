На западе Украины мощные ливни вызвали сильные наводнения, и вода вышедшая из берегов рек натворила немало бед. Особенно сильно от удара стихии пострадала Буковина. Здесь мощные потоки воды буквально смывают инфраструктуру региона.

Вчера, 23 июня, Черновцы и несколько сел пришлось даже отключить от подачи газа. Об этом сообщил руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров в соцсети.

"Около 22.00 ожидается пик паводка. Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас перегон, который обеспечивает газом Черновцы - отключен! "Черновцыгаз" поддерживают давление по резервному направлению. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол так же отключены от газоснабжения (около 1 000 абонентов)", - написал Олег Никоноров.

Ранее "Страна" сообщала, что вода в реке Прут поднимется до 10 метров. Губернатор Буковины призвал население готовиться к эвакуации.