Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут встретиться в ближайшем будущем, что бы придать новый импульс двусторонним отношениям, которые сейчас переживают кризис.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Скажу так, лед тронулся (в отношениях Украины и Венгрии - Ред.). Так, как было, не должно быть. Они наши соседи, и политика добрососедства должна превалировать", - заявила Ирина Верещук.

Она выразила уверенность, что после переговоров глав МИД Николая Кулебы и Петера Сиярто, "уже на самом высоком уровне вскоре состоится встреча президента Зеленского и премьера Виктора Орбана, потому что это действительно нужно".

"Во-первых, это нужно нам, потому что они наши соседи и члены евроатлантического сообщества. Как вы знаете, там решения принимаются консенсусом. Они нас заблокировали в комиссии Украина - НАТО, они не давали нам продвигаться, быть эффективными. Хотя, как мы видим недавние события, мы получили особый статус НАТО - и венгры нам не помешали. Это указывает на то, что они готовы сотрудничать и разговаривать. Теперь от нас зависит, в чем мы готовы уступить, и где те красные линии, которые мы не готовы перейти", - рассказала Ирина Верещук.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия открыла границы для трех стран.