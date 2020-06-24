В США продолжаются демонстрации и акции протеста организованные движением Black Lives Matter ( BLM, Жизни черных имеют значение - Ред.) в ходе которых крушат памятники и устраивают массовые беспорядки.

Но похоже это все только начало. Так, один из активистов BLM и бывший пастор Шон Кинг призвал громить статуи Иисуса Христа и уничтожать фрески и иконы, потому что Спаситель был белокожим, что якобы говорит о расизме и превосходстве белой расы.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на заявление Шона Кинга в соцсети.

Активист считает, что необходимо начать уничтожать фрески, иконы, картины и витражи с изображением белокожего Христа.

"В Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет! Не в Данию. Сносите статуи", - объяснил свою позицию бывший пастор.

Высказывание Кинга набрало около 15 000 комментариев. Многие осудили слова бывшего пастора, напомнив, что каждый народ изображал Христа подобно себе. По мнению одного из пользователей, уничтожать европейские изображения Иисуса - это такой же расизм, как и уничтожать изображения, присущие любой другой культуре.

Ранее "Страна" сообщала, что в США "черный майдан" обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране.