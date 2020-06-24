Западное побережье США потрясло землетрясение магнитудой от 5,8 до 6.0 по шкале Рихтера. Стихия задела Лос-Анджелес и Лас-Вегас.

Об этом сообщило местное издание ABC10 со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

"Слабое сотрясение ощущалось в районе Большого Лос-Анджелеса и Большого залива Сан-Франциско. Об умеренной тряске сообщили сотрудники в Бейкерсфилде и Фресно. На востоке землетрясение простиралось до Лас-Вегаса. Тем не менее, в этих местах не ожидается никаких повреждений. Наибольшая интенсивность (с VII по VIII) произошла вблизи Лоун Пайн", - указано в сообщении.

Больше всего землетрясение прочувствовали штаты Калифорния и Невада, эпицентр расположен к северу от Риджкреста. Очаг залегает на глубине около 44 км, ожидаются незначительные разрушения в городах с высотными домами.

Напомним, в Мексике произошло землетрясение, его амплитуда по разным оценкам составила от 7,1 до 7,7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр катаклизма распологается в 23 километрах от города Крусесита (штат Оахака).

Как сообщала "Страна", в Японии на юго-западе страны произошло сильное землетрясение. Ученые оценили его магнитуду в 6,3 балла.