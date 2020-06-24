Киеву – полная свобода. Западу – жесткий карантин?

Адаптивный карантин окончательно разбил страну на отдельные сегменты. Причем порой эти сегменты – даже не области, а их отдельные составляющие. К примеру, в 80% заболевших по Харьковской области приходятся непосредственно на Харьков: то есть облцентр переживает взрывной рост заболеваемости, в то время как в остальных районах все более менее благополучно.

Однако еще более показательна ситуация с Западной Украиной и Киевом. Еще недавно в Киеве били в набат из-за резкого роста заболеваемости, в то время как на западе катастрофическая ситуация была только в Черновицкой и Львовской областях. Но вчера Черновцы вдруг выпали из списка антилидеров: теперь все очень плохо во Львовской, Волынской и Закарпатской областях. Причем настолько, что власти даже угрожают ужесточить карантин.

Зато в Киеве вчера вдруг оказалось все хорошо. Мэрия издала свое самое революционное постановление с того момента, как восстановили работу общественного транспорта. Теперь можно сказать, что открыто почти все.

Кафе откроют свои внутренние помещения, возобновят работу кинотеатры, развлекательные центры, бассейны и все магазины без исключений. Карантин остался только для летних детских лагерей, но после трех недель каникул тема уже не очень актуальна для родителей: за это время они как-то решили проблему лета и без лагерей.

Так что в то время, когда Западной Украине угрожают возвращением в весну, в Киеве вдруг карантин закончился. Причем символично именно в тот день, когда в столице от коронавируса умер сотый человек. Но это уже для власти не имеет значения. Виталий Кличко официально объявил о начале предвыборной кампании.

Мэр, который почти всю весну был самым жестким поборником карантина, в мае сменил пиарщиков, а с ними – и собственное лицо: теперь он самый большой либерал, готовый открыть вообще все. И даже если в сентябре начнется (как многие ожидают) резкое ухудшение ситуации, это ничего не изменит. Ведь выборы – в октябре.

Зеленский: конец медового месяца

О теме выборов вчера задумались многие. Поводом для этого стала публикация результатов свежего соцопроса от "Социального мониторинга", которые смело можно назвать переломными. То, что опубликовали социологи, означает одно: "медовый месяц" Владимира Зеленского закончился.

До последнего времени президенту доверяли намного больше избирателей, чем не доверяли. Причем пик пришелся не на первые после победы месяцы, а на ноябрь, когда Зеленский сформировал под себя все органы власти, вел активные переговоры по Донбассу, а Кабмин с Радой еще не начали раздражать очень сильно.

Но следующие полгода оказались обвальными: на середину июня количество тех, кто доверяет президенту, опустилось до 41%, а рейтинг недоверия впервые превысил отметку в 50%. То есть баланс впервые оказался отрицательным.

Но это еще не все печальные новости для власти. "Слуга народа" остается лидером популярности, но ее цифры уже не являются заоблачными: на сегодня за партию Зеленского готовы голосовать 30%. При этом ближайший преследователь – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – прибавил и существенно сократил разрыв: теперь у партии Юрия Бойко 18%.

К этому стоит добавить, что, согласно опросу, избиратели обозначили два пункта, по которым, на их взгляд, "ОПЗЖ" оказалась эффективнее всех, включая "слуг": это программа восстановления мира и кампания во время принятия рынка земли. Но если популярность из-за противостояния оппозиционеров рынку земли в условиях неприятия его большинством вполне логична, то тот факт, что оппозиция оказалась эффективнее в вопросе мира, который может решить только власть, должен заставить Зеленского задуматься. Потому что отсюда недалеко и до вопроса – та ли власть в стране вообще.

ОВГЗ вместо ипотеки: как Минфин ломает планы президента

Тем временем Минфин возобновил свою политику размещения облигаций внутреннего займа: вчера он торжественно сообщил, что привлек в госбюджет больше 6 млрд гривен. При этом гордо заявляется, что ставки по ОВГЗ снизились.

В принципе, все это правда: один миллиард из шести действительно размещен на три и шесть месяцев под 7,2-7,7% годовых. Но эта правда – неполная, поскольку по более "длинным" бумагам цифры гораздо менее оптимистичные.

Так, наибольшая сумма – 3,8 млрд гривен размещена на год под 9,8% годовых. Что это означает? А то, что дешевых кредитов и дешевой ипотеки украинцам ждать не стоит.

Сегодня любой банк имеет возможность одолжить государству деньги на год почти под 10% или на три года под 10,5% – и без всяких рисков стричь купоны в течение этого времени. Так зачем этому банку рисковать, одалживая деньги бизнесу или покупателям квартир под те же 10%, если риски от такой операции намного больше?!

Продажа гособлигаций под 10% годовых означает, что учетная ставка НБУ в 6% – блеф для основной массы граждан. Она выгодна только банкам, которые могут взять у Нацбанка в долг под 6% и тут же одолжить Минфину под 10%. А остальным остается ипотека под 18% с жесткими условиями, которая никогда экономику не перезапустит.

Зачем Клитину "запустили в космос"?

Политический анекдот дня: бывшая замминистра инфраструктуры Александра Клитина перешла на работу в Государственное космическое агентство.

Клитина – это та самая замминистра, о которой "слуги народа" пустили сплетню, что она попала на должность "через постель". Та самая, которая в общении с пранкером вылила ушат грязи на своего начальника – министра Криклия. И та самая, которая собрала пресс-конференцию, чтобы опровергнуть все грязные сплетни, но в результате лишь убедила всех, что слухи какое-то основание под собой имели.

Когда обиженный Криклий уволил Клитину, все были уверены, что ее карьера в госуправлении закончена. Однако ошиблись: вчера стало известно, что бывшая замминистра стала советницей главы Госагентства по космосу (причем фамилия его не Черновецкий).

Интересно, что новая советница уже посетовала, что на главу агентства идут информатаки, которые, возможно, отбить и не получится. Но есть подозрение, что все информатаки, которые шли на этого чиновника, были детским лепетом по сравнению с тем, что начнется после назначения Клитиной.

И дело даже не столько в слухах о "постели" (хотя из-за них повышенное внимание к назначению обеспечено), сколько в том, насколько Клитина способна быть советницей. Да еще и отбивать информатаки. По крайней мере, после уже упомянутой пресс-конференции ее не взял бы к себе пиарщиком даже глава захолустного сельсовета. И если она понадобилась главе космического агентства, то у многих зародится мысль о том, что новое назначение произошло тем же путем, что и старое.

Впрочем, особого значения это не имеет. Но заставляет задуматься о том, понимают ли некоторые чиновники разницу между частным электронным издательством и государственным агентством…

Выход из коронакризиса: стратегия по-кремлевски

Самая громкая новость прозвучала сегодня не в Украине, а по соседству: президент России Владимир Путин выступил с экстренной речью, которая продолжалась почти час. Причем в речи не было ни идеологических вопросов (хотя прозвучала она накануне Парада Победы), ни политических. Это была презентация социально-экономической программы выхода из коронакризиса.

Возможно, выглядела она популистской. Однако, в отличие от программ наших правительств, где есть только абстрактные цифры и еще более абстрактные обещания, программа Путина содержала конкретные обязательства, которые будут выполняться уже с сегодняшнего дня.

Безусловно, хозяин Кремля – не та фигура, которую стоит пиарить в Украине, однако вряд ли бы граждане нашей страны не захотели бы услышать от своего президента или премьера о том, что на каждого ребенка будет выплачено 10 тысяч рублей (то есть 4 тысячи гривен), что зарплаты медиков освободят от налогов и что на всю страну будет распространена программа льготной ипотеки под 6% годовых.

Там было еще много других пунктов, касающихся отдельных категорий (вроде самозанятого населения или IT-сектора), но даже перечисленного достаточно, чтобы понять: в "стране-агрессоре" лучше понимают, что нужно населению и экономике во время кризиса.

Понятно, что у России есть нефть и газ (впрочем, продающиеся сейчас по очень низким ценам), но дело не только в этом. У Кремля есть стратегия и понимание, как эту стратегию выполнять, чего у нас не было, пожалуй, даже во времена Леонида Кучмы. А отсутствие стратегического мышления – это еще хуже, чем отсутствие нефти и газа.