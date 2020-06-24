Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом Корейской народной Армии план военных действий против Южной Кореи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР, решение лидер объявил на предварительном заседании пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва.

На заседании рассматривались основные стратегии военной политики страны, а также доклады и постановления, которые будут выноситься на пятую сессию ЦВК ТПК седьмого созыва, и разные документы, отражающие государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны.

Как писала "Страна", отношения двух Корей обострились в начале июня. Тогда КНДР пригрозила выйти из мирного соглашения с Южной Кореей из-за запуска последней воздушных шаров с агитационными листовками.

Вскоре после этого сестра Ким Чен Ына заявила о разрыве связей с соседями.