Эксперты Архива вооруженного насилия Америки спрогнозировали рекордно смертоносное лето этого года в США. Все из-за коронавируса, протестов чернокожих, массовой скупки огнестрельного оружия и столкновений с полицией.

Об этом сообщает Associated Press.

Массовая скупка оружия американцами после грабежей и беспорядков, устроенных "правозащитниками" чернокожих, а также социальное давление на фоне повышенной заболеваемости коронавирусом и затяжного карантина только добавляют "дров в огонь", утверждают эксперты.

Так, статистика смертей от ножевых или огнестрельных ранений в этом году превысила показатели прошлого, рекордного года.

"Все так долго были в замешательстве с пандемией, а потом у нас был такой взрыв гнева и горя после убийства Джорджа Флойда. Как только дверь начнет открываться, вполне может произойти всплеск насилия", - рассказал профессор правоохранительных органов и уголовного правосудия в университете Вашингтона Джеймс Денсли.

Напомним, в Америке продолжаются расовые беспорядки с погромами, грабежами, пожарами и вандализмом. Мирный протест, вызванный убийством темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским, перерос в жесткий "черный майдан". В десятках городов введен комендантский час, но многие его попросту игнорируют, полиция вместе с военными не могут усмирить озверевшие толпы бунтовщиков.

Как сообщала "Страна", в Гааге (Нидерланды) в воскресенье прошли массовые протесты против ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией, которая применила водометы.