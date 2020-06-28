Военно-морские силы США заключили с компанией General Dynamics Electric Boat контракт на строительство двух атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Колумбия". В будущем суда заменят субмарины класса "Огайо".

Об этом сообщает портал Naval News.

Сумма соглашения составляет 10,3 миллиарда долларов. Для сравнения, военный бюджет Украины на 2020 год равен 245,8 млрд гривен (или 9,24, млрд долларов). Согласно контракту, верфь обязана провести работы по проектированию, построить подлодки и обеспечить их техническую поддержку, а также проинвестировать расширение мощностей под производство субмарин класса "Колумбия", которые специалисты Naval News называют "самыми совершенными в мире ракетными подводными лодками".

Запуск работы над головной лодкой проекта, получившей тактический номер SSBN-826, возможен в октябре этого года, хотя ранее планировалось начать производство лишь в 2021 году. Строительство второй субмарины, SSBN-827, может стартовать в 2024 финансовом году, то есть с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го.

Президент General Dynamics Electric Boat Кевин Грэйни заявил, что компания готова выполнить программу.

"Мы провели большую подготовку, наняв и обучив следующее поколение квалифицированных судостроителей", - сказал он.

В этой корпорации в общей сложности работают 16 тысяч человек.

Ввод в эксплуатацию первой подводной лодки класса "Колумбия" намечен на декабрь 2031 года. Эти субмарины постепенно заменят в составе ВМС США подлодки класса "Огайо", последняя из которых вступила в строй в 1997 году, и станут основным носителем баллистических ракет морского базирования, то есть одним из компонентов американской ядерной триады. Завершение программы предварительно планируется на 2042 год, срок службы подлодок рассчитан до 2084 года.

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