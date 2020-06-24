Паводки в Ивано-Франковской области еще не закончились, а уже привели к трем жертвам, смыли дороги, вынудили власть объявить эвакуацию и просить у Кабмина деньги на возмещение ущерба.

Об этом сообщает пресс-службы Ивано-Франковской ОГА со ссылкой на губернатора Виталия Федорива.

"Ситуация на Прикарпатье является чрезвычайно сложной. На двух дорогах государственного значения полностью заблокирован проезд, с 19-ю населенными пунктами отсутствует транспортное сообщение. На сегодня большая часть области подверглась удару стихии, по которой трое человек погибли, сотни домов подтоплены, разрушены десятки километров дорог, повреждены автомобильные и пешеходные мосты, дамбы", - заявил он.

Вместе с восстановлением инфраструктуры, выделения продуктов и медицинской помощи, а также средств на эвакуацию местных жителей, ущерб от стихии оценивается в 400 миллионов гривен. Эти деньги власти будут вынуждены попросить у Кабинета министров, так как в местном бюджете таких средств нет.

Так, стало известно уже о трех жертвах. Кроме того, паводок перекрыл пути отступления 40 машинам с туристами на дороге Ильцы-Буркут. Сейчас их переместили в село Красник, а также восстановлено движение на подъезде к поселку Микуличин, однако все еще перекрыта трасса Криворовня – Черновцы.

При этом, паводок не закончился. Согласно прогнозам синоптиков, 24 июня погода будет держать тот же курс, а 25-26 июня придет антициклон, однако на количество осадков и заполненность рек он повлияет незначительно.

Паводки в Ивано-Франковской области разрушили инфраструктуру и размыли дороги. Ущерб составил 400 миллионов. Видео: YouTube / ГСЧС

Напомним, на территории Ивано-Франковской области резко ухудшились погодные условия, из-за чего людей эвакуируют из аварийных домов. Объявлен второй — оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров. На месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду

Как сообщала "Страна", из-за проливных дождей в Черновицкой области потоп создал угрозу прорыва двух дамб № 5 и №21 около поселка Банилов на реке Черемош. Из-за угрозы подтопления города Вижлица, Банилова и других соседних сел, несколько бригад спасателей бросились помогать местным жителям восстанавливать последствия стихии.