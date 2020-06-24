В сети появилось видео момента землетрясения в Мексике, из-за которого погибло два человека, была разрушена больница и множество других зданий.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Есть информация о двух погибших в результате землетрясения, мы продолжаем оценивать повреждения в больницах региона, в особенности в Уатулько, где находился эпицентр", - заявил на своей странице в Twitter губернатор штата Оахака Алехандро Мурат, где находился эпицентр землетрясения.

Эксперты оценивают мощность землетрясения от 7,1 до 7,7 баллов, очаг залегал на глубине в 23 километрах южнее города Крусесита. Местные жители рассказали, что толчки ощущались не сильно, однако на высших этажах зданий колебания были более заметны. Перед началом землетрясения жителей предупредили соответствующие сирены.

"Повреждена больница в Уатулько, необходимо будет переместить пациентов", - добавил Мурат.

Напомним, в Мексике произошло землетрясение, его амплитуда по разным оценкам составила от 7,1 до 7,7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр катаклизма распологается в 23 километрах от города Крусесита (штат Оахака).

Как сообщала "Страна", на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой в 5,0 баллов, а его толчки ощутили в Одессе и Измаиле. Очаг стихии находился на глубине 23 км. Информации о жертвах инцидента пока нет. Землетрясение ощутили в Молдавии, Одессе, Измаиле и области. Сильнее всего колебания ощущались в Буджаке, а именно – в многоэтажных домах.