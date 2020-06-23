Названы регионы Украины, не готовые к ослаблению карантина на 23 июня. Таблица МОЗ

По состоянию на понедельник, 23 июня, 14 областей Украины не готовы к дальнейшему смягчению карантина.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная пресс-службой Минздрава.

Отметим, что ранее правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах:

Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения. Процент выявления, то есть, число обнаруженных положительных тестов на коронавирус относительно предыдущих результатов должен быть не выше 11%. Динамика - уровень роста заболеваемости. Показатель должен составлять не более 10%.

На сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы: Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Житомирская, Донецкая, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая.

Напомним, в понедельник, 22 июня, также насчитывалось 14 областей, не готовых к смягчению карантина, однако их состав был другим. Так, список покинула Черниговская область, показатели которой за сутки улучшились. Однако ее место заняла Киевская область, власти которой накануне пообещали ужесточить карантин.

Как сообщала "Страна", вступили в силу новые показатели готовности областей к смягчению карантина. Они более точные и помогут не ужесточать ограничения в Киеве и Черновицкой области.