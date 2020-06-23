Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 24 июня на реке Прут ожидается максимальный уровень воды из-за дождевого паводка.

Ранее власти Буковины заявляли о подъеме уровня до 10 метров, спасатели же говорят о 6-7 метрах.

Предупреждение о паводке появилось на сайте ГСЧС.

Высота воды в чреду может достичь 680 -730 см над нулем поста Черновцы (уровень воды на 18:00 23 июня равен 417 см). Максимальный расход воды вероятен в пределах 2320-2690 кубических метров в секунду.

В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидаются:

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопление сел Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;

срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы села Костичаны Новоселицкого района;

затопление блоков сигнализации воинской части села Мамалыга Новоселицкого района;

затопление автомобильной дороги и рынка "Добробут", начальное затопление Калиновского рынка Черновцов.

24 июня также весьма вероятен паводок на реке Тиса с повышением уровня воды над текущими отметками на 1-1,5 м.

Ранее "Страна" писала, что в Черновицкой и Ивано-Франковской областях началось масштабное наводнение из-за дождей.

Из-за непогоды в Ивано-Франковской области погибли два человека.