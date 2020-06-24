В США вышли в свет мемуары бывшего советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома". В них политик привел слова Дональда Трампа о том, что военную помощью Украине должен оплачивать НАТО.

Из книги становится очевидно, что Трамп вообще не хотел давать Киеву ни копейки, считая, что помогать Украине должны соседние с ней страны Евросоюза или НАТО.

"Мне нас..ть на НАТО. Я готов сказать: "Если вы не заплатите, мы не будем их защищать. Я хочу, чтобы 300 миллионов долларов [он имел в виду 250 миллионов долларов - часть помощи, предназначенной для Украины] заплатила НАТО", - написал Болтон.

Эту мысль президент США в том или ином виде высказывал не раз. Например, осенью он заявил в ООН, что заблокирует финансовую помощь Украине, если Европа не выделит больше денег для Киева.

"Страна" подробно разбирала освещение украинской темы к новой книге советника Трампа.