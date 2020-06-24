Западную Украину смывает жуткое наводнение, которое сравнивают с катастрофическим паводком 2008 года и даже хуже - а старожилы говорят, что не видели такой беды со времен конца мировой войны.

Четвертые сутки заливает Прикарпатье - особенно пострадала Ивано-Франковская область вместе со знаменитым горным курортом "Буковель", уходят под воду Черновицкая область и горные районы Львовщины.

Начался настоящий Армагеддон - горные реки из-за сильных ливней резко поднялись и стремительным потоком обрушились на сотни сел, затопили тысячи домов, огородов, сломали десятки мостов, размыли километры дорог и парализовали движение на трассах, отрезав местных жителей от внешнего мира. Смывает машины, скот, урожай, людей. Разнесло железную дорогу между Закарпатьем и Франковщиной.

Погибли трое человек (12 лет назад потоп убил почти четыре сотни). В селе Дземброня на Франковщине старушка упала в бурный поток и утонула, в Яблунице погибли двое человек в упавшей в реку машине. А пик наводнения, по прогнозам, еще впереди.

Министр Аваков с премьером Шмыгалем, которые побывали на Прикарпатье, приказали перебросить сюда в помощь тяжелую технику и Нацгврадию.

Одной из причин мощного удара стихии эксперты называют вырубку лесов в Карпатах. Украинские смереки массово вывозят под видом "дров" (есть такая лазейка в законодательстве) в Европу, где из них делают мебель. А страдают украинцы.

"Страна" узнавала, что происходит в затопленных районах и почему горцев постоянно заливает.

Люди не спали, земля трескается

Гуцулы признаются, что за последние дни натерпелись страха, и неясно, что еще ждет.

"Ужас! Люди не спали всю ночь на 24 июня. Большая вода добралась до Галича и окрестностей, и прибывает до сих пор. Этот паводок становится масштабнее 2008 года", - говори нам местный фотограф Руслан Веселуй.

На глазах тонет Галич на Ивано-Франковщине. 24 июня 2020 года. Фото: Руслан Веселуй

"Думала, что такие кошмары только в американских фильмах бывают. На моих глазах земля начала трескаться, женщина с двумя детьми чудом спаслась - они чуть не провалились под землю. Это случилось возле урочища "Жонка", на пути к парку миниатюр. Дорога просто начала рассыпаться и обваливаться в сторону реки. Прямо, казалось, вот-вот из-под земли черти выскочат, очень страшно", - делится с нами жительница Яремче Оксана Провознюк.

В Карпатах земля уходит из-под ног. Видео: "Наше Прикарпаття"/Facebook

Местные жалуются, что большая вода уничтожила урожай и скот, затопила дома.

"Не хватало нам этой "короны", так новая напасть. Всю картошку смыло - а это же в селе второй хлеб. Как теперь зимой выживать? И кто нам за ремонт заплатит. Пока мы кинулись спасать поросят, козочек - вода уже в хате была. Мы побежали на чердак и там уже ждали спасателей", - рассказал нам селянин Василий из Лесного Хлибычина под Коломыей.

В Лесном Хлибычине спасают хрюшек и людей. Фото: galka.if.ua

Большинство прикарпатцев - в боевой готовности.

"Мы уже научены горьким опытом. У нас в селе погибли 8 человек в 2008 году. С тех пор у многих дома под рукой кирзовые сапоги, питьевая вода и консервы. Как только идет потоп, хватаем это - и на чердак. На все село есть большая резиновая лодка, но она вряд ли спасет. В 2008 такой челнок с людьми, которых вывозили из затопленного села, перевернулся, пятеро деток и трое взрослых утонули", - рассказывает нам фельдшер из села Прутивка Снятинского района Калина Ивасюк.

В Яблунице на Франковщине река унесла машину, погибли двое. Фото: Национальная полиция

Часть сел затопило из-за того, что там сломана или вообще отсутствует дамба. Как, например, в Перегинском.

"Это было так жутко. Речку Лимницу прорвало, по ней плыли поросята, утки, люди вокруг рыдали. А вода все прибывала. Все потому, что дамбы нет, хотя сколько уж просили построить", - жалуется местная жительница Марьяна Дроздюк.

Десятки сел отрезаны в Верховинском районе - это сердце Карпат. Сама Верховина и Ворохта отрезаны от цивилизации из-за оползня у Микуличина (кстати, в тех краях, в Татарове, есть хатынка у бывшего президента Ющенко).

В экспертной среде одной из причин масштабного наводнения называют беспощадную вырубку лесов, которая в последние годы только набирает обороты.

"Ну и строить стали намного больше прямо над руслами рек, а еще мусор повсюду. Все это и дает такой эффект", - говорит нам эксперт по экосистемам Карпат Вадим Марунич.

"Бухают и пилят лес"

Местные признаются, мол, сами виноваты - своими же руками рубят лес под заказ.

"Рубим сук, на котором сидим. А потом плачем, что хату затопило, что урожай смыло. В этом году вообще черная беда - из-за эпидемии туристов нет, в Польшу тоже не сильно поедешь. Работы и в хорошие времена не было. Вот и идут валить лес даже те, кто раньше по-другому зарабатывал", - признается нам Владимир Забигайло из Коломыи.

Такого потопа старожилы не помнят со времен конца войны. Видео: YouTube

"Это все последствия лысых гор, скоро начнет сносить целые деревни, которые расположены в долинах гор. Только одна взрослая тридцатилетняя ель сдерживает в себе пять тонн воды, а что будет сдерживать воду, когда этих елей нет, а горы полностью лысые?", - говорит "Стране" Василий Довганюк из Ивано-Франковщины.

"Государство должно помочь. Да, люди виноваты и те, кто платит им за вырубку, но должна быть помощь немедленная сейчас от государства, люди не справятся с этим своими силами", - считает Татьяна Комисарук из Черновицкой области.

"Уже накупался в 2008. Плавать по селу в связке со страховкой за фонарные столбы, да в водичке из промытых туалетов типа сортир и размытого кладбища выше по течению - удовольствие так себе", - делится буковинец Василий.

В соцсетях многие ругают гуцул за то, что вырубили Карпаты, и теперь Западная Украина тонет. Причем упрекают их же земляки.

"Когда уже не скажешь, что москали вырубают Карпаты", - пишет в Facebook львовянин Тарас Дунец.

"В гуцульской деревне делать не фиг вообще, кроме как самогон бухать и лес пилить", - пытается иронизировать Андрей Марчук из Черновцов.

"При советах жизнь была не легче, но пусть бы попробовали так вырубать лес - посадили бы нескольких, и покой, а здесь кто "крышует" вырубку?", - задается вопросом Адам Хома.

"Да даже при Яныке так нагло не рубили, как при нашем любимом Порохе, а теперь при Зеленском. А после Майдана подчистую начали лес вывозить", - сетует Богдан Шурма.

"После наводнения они еще больше будут рубить лес. С оправданием, что надо за что-то дома восстанавливать", - считает Иван Сорочан.

Мало того, даже уже когда началось наводнение, лес, по словам местным, продолжали рубить.

"В селе Черник Франковской области, несмотря на погоду, вырубка леса продолжается", - пишет местная жительница Людмила Бойко.

"Слышал аргументы, что гуцулы ниче, это все депутаты. Но чего-то не видел ни одного депутата в кирзаках и с бензопилой на валке леса. Или еще аргумент: у гуцула нет другой работы. Это почти как у сигаретного контрабандиста или копателя янтаря? Удивительно, но огромное количество людей как-то выживают без леса, янтаря и дырки в заборе на границе! Может, потому как другой работы - завались, нужно только желание? Например, садить лес, не? А остановить охреневшего Васю с пилкой очень просто. Когда его соседи не-лесорубы Петя и Федя таки допрут, что с каждым сваленным Васей деревом их шансы уплыть на хрен вместе с хатой в ближайший паводок плавно растут до 100%, то Вася поимеет тут же свою пилку стартером вперед быстро, но очень эффективно", - пишет в Facebook пользователь из Черновцов под ником Lom Lomu.

"Лісу на всіх стане"

Франковский активист Виктор Гацко, который давно занимается проблемой вырубки Карпат, поделился в Facebook своими размышлениями по поводу нынешнего потопа, которые набрали тысячи лайков и перепостов.

"Лично я неоднократно бывал в тех селах - Красник, Быстрец, Дземброня, где мы разговаривали с местными и четко им говорили, друзья, вся эта х..ня для вас ненадолго. Вас будет смывать на х.й каждый раз. Вы здесь хоть какие технологии применяйте. Просто перестаньте рубить лес, кур.ы. Там нет ни одной дороги с дренажем, так даже после обычного ливня были оползни. Каждый раз, как я туда ехал, то видел опергруппу, которая описывала левый кругляе. Я уже молчу о десятках ЗИЛов и фир, которые каждый день вывозят тонны леса. И какая была реакция? Угрозы, обещания, что я не доеду в свой сраный Франковск, сейчас сбросим машину в реку. И бросались не только специальные люди, но и рядовые местные и тупые шмары с детьми на руках. Как-то даже поехали с местными на "стрелку" в их клубе там. И знаете, что оно ответило на мой вопрос, что они будут делать, когда лес закончится? Почти дословно.

- А н'їц ни буду робети. Лісу на всіх стане.

- А як не стане?

- Вмію на скрепці грати. Поїхаю до Станіслава і буду на вокзалі грати.

Вот и все, друзья. Вот так вот просто, эти долб...ы, обрекают себя на вечные скитания и жизнь в страхе и мучениях, потому что б...ь нажраться не могут. И не надо думать, что там кто-то кого-то заставляет. Ни х.я. Все сами. Да, нельзя сказать, что все гуцулы режут лес. Многие занимаются туризмом или чем-то другим. Но вырубкой там занимается просто до х.я людей. Конечно, можно списать на тяжелую жизнь людей в Украине. Все так. Но у меня вопрос. Сейчас легче?"

Дамбы - еще советские

Специалисты давно трубят: лысые горы - это катастрофа

По мнению Оксаны Марыскевич, эксперта из Института экологии Карпат, на угрожающие масштабы трагедии повлияли несколько факторов: глобальное изменение климата, интенсивная вырубка лесов в горах и слишком плотная застройка коттеджей в Карпатах на тех участках, где этого делать нельзя.

"Кроме дамб, нужно было построить специальные емкости для высокой воды, которые бы перехватывали волны", - говорит нам Марыскевич.

Помимо вырубки лесов, застройки и сильных ливней эксперты называют еще причин такой масштабности.

В регионе не выполняется противопаводковая программа, которая была разработана после наводнений в конце 1990-х. Другими словами, все держится на честном слове - еще на том, что построено "за советив". Не строятся водоотводы и конструкции по укреплению берегов, а послевоенные дамбы давным-давно нужно сносить и возводить новые.

Alex Deineko Запретить любой вывоз древесины, кроме мебельных изделий и других продуктов глубокой переработки. Не будет спроса - не будет такой вырубки. Только то что будет поглазеть внутренний рынок. Может тогда и фабрики прийдут в Украину. Ну и конечно уже сейчас нужно начинать восстанавливать леса. Тут нужна государственная программа с оценкой процента лесов и выделением земель под это, со специальным статусом.

Лес тоннами гонят на Запад

Тем временем черные лесорубы самовольно вывозят за границу целые эшелоны "смерек", зарабатывая на этом миллионы долларов.

При Порошенко, два года назад, Верховная Рада отменила мораторий на экспорт "дров". Порошенко тогда оправдывался, что, дескать, все ради международных обязательств Украины, которые она взяла на себя согласно протоколу про вступление в СОТ и Договору про ассоциацию с Европейским Союзом.

Это вызвало неоднозначную реакцию среди специалистов.

"Вместо того, чтобы идти на украинские предприятия и кормить наших рабочих и экономику, бревна массово продают нашим западным соседям. Но это невыгодно: кубометр сырья стоит 80-90 долларов, а обработанная древесина ценится в десять раз дороже. Нужно развивать свое производство. Украина становится сырьевым придатком, - говорит нам эксперт по лесному хозяйству Игорь Шелудько. – Мораторий на экспорт леса не понравился странам ЕС, которые покупают у нас дерево за бесценок, производят мебель и продают нам задорого".

Карпаты все лысеют и лысеют. Фото: Dronarium Украина

Европейцы даже выдают дотации фирмам, чтобы те возили древесину из Украины. Сами же свои леса берегут. В Польше, Словакии и Румынии не рубят деревья в промышленных масштабах. Более того, румыны незаконную вырубку приравняли к угрозе национальной безопасности. А в Швеции и Германии, например, чтобы срезать даже одно ценное дерево, собираются целые комиссии, которые просят разрешения у местных жителей (кстати, как пишет Guardian 23 июня, шведская мебель из Ikea делается в том числе из украинских смерек). У нас же ежегодно вырубают больше 300 тысяч гектаров деревьев.

На черном рынке за куб древесины дают 600-700 долларов. А из Карпат каждый год вывозят десятки тысяч кубов древесины. Сотрудники лесхозов, говорят местные, переведены на хозрасчет, получают копейки, вот и "подрабатывают". Они вырубают ценные породы деревьев и сбывают их посредникам, которые везут лес на Запад, наваривая в неделю десятки тысяч долларов.

Лес на Запад вывозят эшелонами под видом "дров". Фото: Dronarium Украина

В лесных хозяйствах уверяют, что не нарушают закон и, мол, рубят даже меньше, чем раньше.

"С начала года государственные лесхозы заготовили 309 тысяч кубов что на 75 тысяч кубов меньше, чем за соответствующий период прошлого года (на 20%). При этом применяются природно-сберегающие технологии", - заверили нас в Ивано-Франковском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Только вот фотографии лысеющих гор говорят о другом: такими темпами через пару лет и Карпат может не остаться, а местные села могут снести реки.