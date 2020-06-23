В США поступили в продажу нашумевшие мемуары бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома". Из них стало известно, что Петр Порошенко хлопотал перед американцами о вводе санкций против Игоря Коломойского.

Согласно книге Болтона, это произошло во время празднования Дня независимости в 2018 году в Киеве, куда он прилетел из Женевы. Тогда автор мемуаров приехал в Киев. После встречи в Мариинском дворце в присутствии главы МИДа Павла Климкина Порошенко отвел Болтона в другую комнату для встречи с глазу на глаз, где попросил США поддержать его предвыборную кампанию.

"Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживавшего Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года. Хотя это и не всплыло в беседе, Коломойский поддерживал Зеленского, который тогда лидировал в опросах, но его не воспринимали всерьез, потому что он, как ни крути, был просто актером (для американских читателей это шутка. Рональд Рейган, один из величайших американских президентов, тоже был актером - Ред.). Я сказал Порошенко: если у него есть свидетельства против Коломойского, ему нужно выслать их в Министерство юстиции", - вспоминает Болтон.

Подробнее о том, что Болтон написал об Украине в своих мемуарах, можно прочитать по данной ссылке.

Мы также приводили убеждение Трампа, который считает, что Болтон должен должен сесть в тюрьму из-за публикации книги.