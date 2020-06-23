В отделение полиции пришел виновник смерти троих человек в ДТП под Новой Каховкой Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

"В Новой Каховке в результате наезда неизвестного автомобиля погибли три пешехода. В ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские установили марку и местонахождение транспортного средства. Вскоре правоохранители выяснили и личность водителя, который с места ДТП скрылся. Сейчас с 35-летним мужчиной общаются следователи областного главка полиции. Решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в нарушении правил эксплуатации транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц. Водителю может грозить 10 лет лишения свободы", - указано в сообщении.

Так, вечером 22 июня водитель BMW Х-5 сбил троих людей 32, 33 и 46 лет, которые стояли на обочине дороги и впоследствии скончались от полученных травм. На месте ДТП подозреваемый оставил номер автомобиля

Полиция ввела план "Перехват" и нашли машину на въезде в бывшее городское кладбище. На рассвете мужчина сам пришел в отделение полиции и рассказал, что сбежал с места преступления из-за страха.

Напомним, на окружной дороге Вышгорода Киевской области, неподалеку от села Новые Петровцы, произошло смертельное ДТП. Там лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Mercedes и Hyundai.

Как сообщала "Страна", под Харьковом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль "ВАЗ" не уступил дорогу Audi, из-за чего легковушки столкнулись и погибли двое людей.