Во фракции "Слуга народа" очередной зашквар - руководство партии и фракции во фривольном тоне обсуждали внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой.

Скандальное видео с разговорами главы политсилы президента Александра Корниенко и лидера фракции Давида Арахамии сегодня опубликовала "Страна".

Это вызвало громкие обсуждения не только в соцсетях, но и внутри "Слуги народа". А за свою выходку Корниенко вынужден был оправдываться. При этом в итоге и он, и Аллахвердиева после совещания с коллегами заявили, что ничего вообще не произошло, а видео, записанное с прямого эфира - "монтаж". Хотя, очевидно, что это не был монтаж, так как прямой эфир по определению смонтировать нельзя.

"Страна" собрала все, что известно о скандальном видео и его последствиях.

"Баба - да". О чем говорили Корниенко и Арахамия

Руководители ведущей политической силы Рады сегодня приехали в Николаев. Они готовились к публичному мероприятию и сидели за столом с микрофонами, где обсуждали свою коллегу по фракции - николаевчанку Ирину Аллахвердиеву, которая находилась там же неподалеку.

Пресс-конференция еще не началась, и оба политика были не в курсе, что их разговор записывался. Поэтому в выражениях себя сильно не ограничивали.

Приводим полный диалог лидеров партии "Слуга народа":

Корниенко: Алахвердиева - вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, not too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху@рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".

Через несколько минут после этих слов к мужчинам подошла сама Ирина Аллахвердиева и начала им что-то экспрессивно объяснять и после возмущенно отошла. По версии экс-нардепа Игоря Мосийчука, она сообщила партийным вождям, что они "пид@расы конченные".

А еще через время трансляцию местных СМИ, на которые попал фривольный разговор, удалили из YouTube.

Реакция в "Слуге народа"

Случившееся обнажило много проблем. И неприкрытый сексизм, и элементарную неосторожность - как вообще пришло в голову говорить такое вблизи микрофонов? - и вульгарщину от руководства крупнейшей партии страны.

В общем зашквар получился знатный.

Ирина Аллахвердиева в комментарии "Стране" была лаконичной: "Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют".

Правда, спустя час, после совещаний с коллегами по партии, Ирина изменила свою позицию и заявила, что говорили вообще не о ней.

"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "и". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах. Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты - это останется на их совести.

А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы!"

Через время ответил и Корниенко - именно он наделял Ирину разными нелестными эпитетами вроде "корабельной сосны" и "поддутой". Из его слов также следует, что говорили не про Ирину, да и вообще видео - монтаж. То есть это происки врагов.

При этом он все равно извинился - и за себя, и за Арахамию - за то, что обидел женщин. Правда, каких именно - не уточнил.

"Понимаю, что многих возмутил распространенный телеграмм-каналами наш разговор с Давидом Арахамией в Николаеве. Поэтому вынужден объяснить, а потом извиниться.

Во-первых, запись была смонтирована, и, соответственно, фразы вырваны из контекста.

Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела.

В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения.

В-четвертых, мы обсуждали товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике. Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляютщих команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наша внутрипартийное дело.

И напоследок.

Прошу сообщество соцсетей наконец судить по делам, а не по словам. Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами - в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы", - написал Корниенко на своей неофициальной странице в Facebook. На основной его страничке этого сообщения нет.

К позиции главы партии, а также Ирины Аллахвердиевой есть ряд замечаний.

Во-первых, видео не могло быть монтажом, поскольку записывалось со стрима, который вел местный ресурс "Никвести". На это обратили внимание и журналисты под постом Корниенко.

Во-вторых в начале разговора Корниенко отчетливо произносит фамилию Аллахвердиевой. Которая в комментарии "Стране" (то есть до "подготовки" внутри фракции) не отрицала, что обсуждали ее персону.

То есть в "Слуге народа" решили дружно сделать вид, что ничего вообще не произошло.

Президент, который по словам Корниенко, "выкурит все айкосы" при виде Ирины Аллахвердиевой, пока этой истории не комментировал. Как и Давид Арахамия, который, к слову, ничего крамольного не сказал, а только поддакивал своему однопартийцу.

Зато тему сразу подхватили в социальных сетях.

"Высокоинтеллектуальная компашка"

Одна из самых неожиданных реакций поступила от нардепа из правящей партии Жана Беленюка - он открыто потроллил коллег по фракции, запостив демотиватор со своим участием.

"Плёнка с "корабельной сосной" затмила пленки Деркача", - пишет финансист Виктория Страхова.

А журналист Антон Подлуцкий вспомнил еще одно заявление "слуг народа" за сегодня - слова Зеленского из его общения с дальнобойщиками:

"- баба - да, баба - да!

- засранцы! будет больно!

вы ознакомились с базовым нарративом украинского правящего класса".

"Высокоинтеллектуальная компашка. Не только президент, но и руководители фракции Слуги народа в парламенте", - оценила разговор двух мужчин бывший пресс-секретарь президента Ющенко Марина Ставнийчук.

Журналист Андрей Капустин посвятил нардепам от "Слуги народа" стихотворение:

"Есть женщины в Раде Верховной,

Нардепы теряют покой –

Кто может быть бабой рабочей,

А кто – корабельной сосной…

За слуг они станут стеною,

Аналу объявят табу,

Коня на скаку остановят,

В горящую прыгнут избу…

Накажут они всех засранцев,

Дороги построят в момент,

Не зря, значит, курит айкосы

На Банковой наш президент…"

Телеведущая Наталья Влащенко удивляется метаморфозам Александра Корниенко:

"Когда глава СН Александр Корниенко приходил в эфир Харда - он мне показался скучным человеком. Все никак не мог связать двух слов об идеологии партии и тоскливо поглядывал в сторону

А вот подишь ты: как только речь о женщинах, он сразу оживляется, глаз горит, речь образной становится. "Баба рабочая, как корабельная сосна"

Пастернак.

А вы говорите, что новые лица совсем не интересны".

Другие пользователи обсуждат "официальную версию" партии - что запись подделка, и об Ирине Аллахвердиевой ничего не было сказано.

"Отлично выкрутились, молодцы. Логика рабочая, как корабельная сосна", - иронизирует писатель Игорь Лесев.

"Я спросил у ясеня где Аллахвердиева...", - пишет Максим Опанасенко.

В Сети уже рисуют демотиваторы на "мужской разговор" Корниенко и Арахамии.