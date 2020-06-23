Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал свой разговор с председателем фракции "слуг" в Верховной Раде Давидом Арахамией во время визита в Николаев, в котором обсуждалась внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Комментарий нардеп оставил в своем Facebook.

Корниенко отметил, что понимает возмущенную реакцию людей на запись диалога. После чего пустился в объяснения инцидента.

"Во-первых, запись была смонтирована, соответственно фразы вырваны из контекста. Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела. В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения", - написал Корниенко.

Он добавил, что обсуждал "товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике".

"Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляющих команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело", - оправдался политик.

Напоследок он призвал пользователей соцсетей судить по делам, а не по словам.

"Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами - в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы", - заявил Корниенко.

Напомним, в упомянутой записи нардепы положительно, но в грубых выражениях оценили внешность Аллахвердиевой.

"Страна" приводила и комментарий самой Ирины по поводу обсуждения ее достоинств.