В Минздраве Украины опровергли миф, что однажды переболевший коронавирусом человек становится его пожизненным носителем и может заражать других после излечения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Коронавирус - пожизненная болезнь"! Такое утверждение - миф. Человек, заболевший COVID-19, не становится его пожизненным носителем. Если вы заразились, семейный врач предоставит необходимые рекомендации", - указано в сообщении.

Так, в любом случае, кроме летального, коронавирус покинет организм после полного излечения. В некоторых случаях человеку нужна медицинская помощь, чтобы бороться с симптомами болезни. Для этого прописываются препараты, которые лечат конкретные проявления болезни, а остальную работу иммунитет делает сам.

В случае появления симптомов коронавируса, в Минздраве рекомендуют исключить выход на улице и даже контакт с родственниками, сразу позвонить лечащему врачу, описать ему состояние здоровья и далее действовать по его инструкции.

Напомним, у бессимптомно болеющих коронавирусом пациентов быстрее снижается уровень антител в сравнении с теми, кто переносит коронавирус более тяжело. Однако это не значит, что у "бессимптомников" пропадает иммунитет к вирусу.

Как сообщала "Страна", украинцев начнут тестировать на антитела к коронавирусу. Приказ об этом подписал Минздрав. Такие тесты показывают: если человек уже переболел Covid-19, он может иметь иммунитет.