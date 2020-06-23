Народная депутат фракции "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева прокомментировала замечания в свой адрес, отпущенные коллегами-однопартийцами Александром Корниенко и Давидом Арахамией.

Сове мнение она высказала нашему изданию.

"Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют", - сказала Аллахвердиева.

Напомним, сегодня в Николаеве глава партии "Слуга народа" Корниенко и председатель фракции "слуг" в Верховной Раде Арахамия обсуждали внешность Ирины, назвав ее "бабой рабочей, как корабельная сосна". Руководили ведущей политсилы были не в курсе, что их разговор записывался.

Это не первый подобный скандал в "Слуге народа". Осенью "Страна" писала, как "слуги" обсуждали внешность и назначение замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, намекая, что она могла занять должность через постель.