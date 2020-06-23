Во вторник, 23 июня среди персонала Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция" выявлен зараженный коронавирусом работник.

Об этом сообщает в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Заболевший сотрудник ЧАЭС был в отпуске и в последний раз появлялся на рабочем месте 9 июня. Сейчас его направили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.

Также среди персонала станции обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это женщина, которая тоже ушла на самоизоляцию под наблюдением врача.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Госагентстве напомнили работникам о необходимости строго соблюдать правила безопасности в соответствии с планом мероприятий на ЧАЭС по предотвращению распространения COVID-19.

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