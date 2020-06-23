Что в Украине считается нарушением карантина до 31 июля. Инфографика
В Кабмине напомнили, какие ограничения распространяются на всех украинцев до окончания нынешнего этапа карантина, который продлили до 31 июля 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникаций Секретариата Кабинета Министров.
Так, до конца июля законом будет по-прежнему запрещено:
- находиться в общественных местах респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) могут быть изготовлены самостоятельно, однако обязательно должны быть надеты в общественном транспорте, помещениях и других общественных местах;
- находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;
- посещать заведения образования компанией более десяти людей, кроме участия во Внешнем независимом оценивании и других важных мероприятиях;
- перевозить в общественном транспорте больше людей, чем позволяет количество сидячих мест;
- организовывать и участвовать в массовых мероприятиях при несоблюдении безопасной дистанции (5 кв. м на человека или 1,5 м между участниками);
- работа детских заведений оздоровления и отдыха;
- посещать заведения, где находятся или живут престарелые, люди с инвалидностью;
- пересекать границу иностранцам и людям без гражданства, без полиса страховки расходов, которые могут быть связаны с лечением коронавируса или обсервацией;
- плановая госпитализация пациентов в больницы при условии 50% заполненности коек в учреждениях, определенных для госпитализации больных с коронавирусом. В ином случае перед лечением пациента, ему нужно сделать тест на коронавирус.
Напомним, на Западе Украины наблюдается наиболее критическая ситуация из-за чего там могут усилить карантинные ограничения, кроме того, по состоянию на сегодня, 14 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.
Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что введение нового тотального карантина может оказаться более разрушительным, чем сама пандемия Covid-19.