В Кабмине напомнили, какие ограничения распространяются на всех украинцев до окончания нынешнего этапа карантина, который продлили до 31 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникаций Секретариата Кабинета Министров.

Так, до конца июля законом будет по-прежнему запрещено:

- находиться в общественных местах респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) могут быть изготовлены самостоятельно, однако обязательно должны быть надеты в общественном транспорте, помещениях и других общественных местах;

- находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;

- посещать заведения образования компанией более десяти людей, кроме участия во Внешнем независимом оценивании и других важных мероприятиях;

- перевозить в общественном транспорте больше людей, чем позволяет количество сидячих мест;

- организовывать и участвовать в массовых мероприятиях при несоблюдении безопасной дистанции (5 кв. м на человека или 1,5 м между участниками);

- работа детских заведений оздоровления и отдыха;

- посещать заведения, где находятся или живут престарелые, люди с инвалидностью;

- пересекать границу иностранцам и людям без гражданства, без полиса страховки расходов, которые могут быть связаны с лечением коронавируса или обсервацией;

- плановая госпитализация пациентов в больницы при условии 50% заполненности коек в учреждениях, определенных для госпитализации больных с коронавирусом. В ином случае перед лечением пациента, ему нужно сделать тест на коронавирус.

Напомним, на Западе Украины наблюдается наиболее критическая ситуация из-за чего там могут усилить карантинные ограничения, кроме того, по состоянию на сегодня, 14 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что введение нового тотального карантина может оказаться более разрушительным, чем сама пандемия Covid-19.