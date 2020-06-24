Из-за интенсивных осадков, которые не утихают уже несколько дней в реках на западе Украины вода вышла из берегов. В Карпатах Ивано-Франковской области на дороги хлынули оползни и высокая вода отрезала от сообщения 19 сел. В Черновицкой области ждут подтопления рынков и дорог. На Закарпатье и Львовщине паводки обрушились насела.

Пик стихии спасатели прогнозируют на 24 июня, когда ждут самого высокого уровня воды.

Собрали информацию, фото и видео,что происходит на западе Украины, где бушуют дождевые паводки.

В Ивано-Франковской области эвакуируют беременных, есть погибшие

Сегодня стало известно, что в Ивано-Франковской области из-за наводнения погибли два человека, еще одного полиция признала пропавшим без вести. Ущерб от природного катаклизма власти оценили в 400 миллионов гривен. Об заявили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

В результате стихии в Верховинском районе были отрезаны 19 сел, разрушены некоторые защитные дамбы, размыты дороги или перекрыты из-за оползней.

Паводок в Ивано-Франковской области унес жизни двоих людей. Фото: ГСЧС

По данным властей, в Верховинском районе паводок заблокировал движение 40 автомобилей с туристами на участке дороги Ильцы-Буркут. Позже им удалось проехать в село Красник.

Дорогу Львов-Мукачево в селе Микуличин возле Яремче заблокировал оползень. Проезд по трассе Криворовня – Черновцы на 23 июня полностью заблокирован.

В области объявлен второй — оранжевый уровень опасности. В горных реках уровень воды поднимается до 2 метров. Из зоны, где возможно подтопление, эвакуируют всех беременных женщин.

"В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. На место непогоды вылетел вертолет Н225 Super Puma ГСЧС Украины, который доставит еду и дополнительные силы", - сообщил сегодня глава МВД Арсен Аваков.

Эвакуация местных жителей

По его словам, завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев.

"По прогнозам ожидаются сильные осадки и дальнейшее значительное повышение уровней воды в реках. Пик стихии ожидаем завтра", - заявил губернатор Ивано-Франковской области Виталий Федорив.

Вчера в области был создан штаб по ликвидации последствий стихии. По подсчетам местных властей, для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам понадобится более 400 млн. грн.

В Черновицкой области ждут, что затопит дороги и рынки

В Черновицкой области губернатор Сергей Осачук призвал население готовиться к эвакуации, поскольку река Прут может подняться до 10 метров. Об этом он заявил в видеобращении на своей странице в Facebook.

Он предупредил, что из-за сильных ливней ожидается подъем воды в реке Прут в городской черте Черновцов примерно на 6,5 метров.

"Подчеркиваю, что это прогнозируемые показатели, мы будем их уточнять, но уже сегодня мы предостерегаем и просим все службы, предприятия, людей, живущих вблизи реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных жилищ, быть готовыми в случае необходимости к эвакуации", - заявил губернатор.

Сергей Осачук сообщил так же, что в Новоселицком районе в границах села Моршинцы уровень воды в реке Прут может подняться до 10 метров.

"Максимальный подъем воды будет происходить с 21:00 до 03:00 следующего дня, также паводок задержится минимум на сутки, падение воды начнется только с 25 июня. Данное обстоятельство спровоцирует ситуацию, когда маленькие притоки реки Прут будут выходить из берегов", - предостерег губернатор.

Об этом же предупредили и спасатели.

Во Львовской области затопило село

Сложная ситуация и во Львовской области. 23 июня в с. Заречное Стрыйского района, разлилась река Турянка. Подтоплено около 100 жилых домов, 105 хозяйственно-нежилых сооружений, недействующая школа, ветеринарный пункт, два продуктовых магазина, клуб-библиотека.

С помощью лодок и спасательных жилетов спасено три человека: мужчина 1971 года рождения, женщина 1974 года и женщина 1960 года, которая обратилась за медицинской помощью в состоянии шока.

На въезде в с. Заречное произошел перелив реки Свеча через дорогу, протяженностью 25 м.

Проезд до населенного пункта есть.

На Закарпатье пострадали дороги

На Закарпатье также паводки. Из-за интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод произошло подтопление 70 домохозяйств: 65 в пгт Ясиня и 5 дворов в городе Рахов.

Подтопление в Рахове. Фото: ГСЧС

Также подтоплены 40 га пастбищ между селами Сокирница и Стебливка Хустского района. Кроме этого произошли переливы через автодороги в Раховском районе:

автодорога местного значения в пгт Ясиня (протяженность 70 м)

автодорога государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин в с. Костиливка Раховского района в двух местах (протяженностью 100 м, движение транспорта остановлено)

автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин в с. Белин (протяженность 100 м, движение транспорта остановлено)

автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин в с. Квасы в одном месте (протяженность 50 м);

автодорога государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин в г. Рахов (протяженность 100 м, движение транспорта остановлено).

Что пишут в соцсетях

В сети очевидцы делятся видео стихии на западной Украине. Например, как селевой поток с деревьями накрыл участок дороги в районе села Микуличин в Ивано-Франковской области.

Вода заливает Яремче.

Черный Черемош вышел из берегов в районе села Криворивня в Ивано-Франковской области.

Также в сети уже пишут, что паводки могли стать следствием вырубки лесов в Карпатах.

Так Виктор Дацко из Ивано-Франковской области поделился фото с дороги Ильци-Буркут, которую размыло фактически и уничтожило берегоукрытие, где было заблокировано 40 автомобилей с туристами, а один автомобиль упал в воду (водитель и пассажир погибли, а поток унес одну женщину).

"Лично я неоднократно бывал в тех селах, Красник, Быстрец, Дземброня, где мы (и не только мы) разговаривали с местными и четко им говорили... вас будет смывать каждый раз. Вы здесь хоть какие технологии применяйте. Просто перестаньте рубить лес.

Там нет ни одной дороги с дренажем, то даже после обычного ливня были оползни. Каждый второй/третий раз как я туда ехал, то видел опер группу, описывающая левый кругляк. Я уже молчу о десятках ЗИЛов и фур, которые каждый день вывозят тонны леса".

Фото: МВД

Пишут об этом и другие пользователи.