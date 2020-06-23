Со вторника, 23 июня, вступили в силу изменения в Правилах регистрации места проживания, которые затронули процедуру прописки в ипотечном жилье. Теперь, если место жительства находится в ипотке, регистрация в нем происходит с письменного разрешения ипотекодержателя.

Об этом информирует юридический портал Юрлига.

Так, согласно постановлению Кабмина № 481 от 27 мая 2020 года, в случае нахождения жилья в ипотеке, доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств для регистрации места проживания лица дополнительно подается письменное согласие соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника.

Чтобы проверить информацию о принадлежности заявителю жилья или нахождении его в ипотеке/доверительной собственности работник органа регистрации должен свериться со сведениями Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Таким образом, Кабмин обновил формы заявлений о регистрации места жительства (приложение 6 к Правилам), о регистрации места проживания малолетнего ребенка (приложение 7 к Правилам) и о регистрации места нахождения (приложение 8 к Правилам). Добавлена строка "Перебування житла в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань _______________ (так/ні)".

Напомним, что недавно ЦИК разрешил украинцам без прописки голосовать на местных выборах.

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