В Саудовской Аравии, которая на днях решила не пускать зарубежных паломников на хадж, вдобавок резко ограничили количество участников религиозного действа. Министр хаджа Мухаммед Бентен заявил, что из-за эпидемии коронавирусна в хадже смогут участвовать лишь около тысячи человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Число может исчисляться в тысячах. Мы рассматриваем разные варианты, так что число может достигнуть тысячи. Может, чуть меньше, может, чуть больше", - сказал Бентен.

Такие меры позволят соблюдать нормы физического дистанцирования и контролировать собравшихся.

Обычно на хадж в Саудовскую Аравию приезжают около 2-3 миллионов мусульман со всего мира.

В этом году хадж приходится на 28 июля - 2 августа.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантин в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

Между тем Украина попала в список стран "красной зоны", куда входят государства, которые опасно посещать из-за активного распространения коронавируса.

В Украине за два месяца почти в пять раз увеличилось количество активных больных Covid-19.