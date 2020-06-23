Украинцам рассказали, как правильно пользоваться ультрафиолетовыми лампами и с какими средствами они наиболее эффективны.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Наиболее доступным, дешевым, изученным и популярным в Украине источником ультрафиолета являются ртутные лампы низкого давления. 85% излучения этих ламп приходится на длину волны 254 нм, что объясняет их отличное бактерицидное действие. Современные бактерицидные ультрафиолетовые лампы уже не образуют озон, который негативно влияет на здоровье людей. Бактерицидные УФ-лампы используют в составе УФ-облучателей. Сейчас выделяют три типа: открытые, экранированные и закрытые (или рециркуляторы). Тип облучателя определяет особенности его использования. Качественный балласт облучателя может увеличивать срок эксплуатации бактерицидных ламп вдвое и более", - указано в сообщении.

Открытые УФ-облучатели используются для дезинфекции воздуха и поверхностей при условии отсутствия людей. Дезинфицируются те места, куда попадают прямые лучи ультрафиолета. Места и зоны, куда не попадают прямые лучи УФ, не проходят обработку и их часто "мертвыми". Этот недостаток не позволяет использовать открытые лампы для дезинфекции медицинских инструментов.

Так, микробы могут остаться на пыли, в грязи, в жире или "мертвых" местах, потому данный способ дезинфекции действенный только при совмещении с моющими и дезинфицирующими средствами.

Открытые УФ-излучатели бывают стационарные и передвижные. Последние помогают качественнее обрабатывать воздух и помещение, так как их расположение и, следовательно, углы попадания света, можно изменить. Кроме того, наиболее эффективны облучатели с наибольшим количеством ламп ( от четырех и более) так как они быстрее очищают пространство.

Держать лампу в помещении нужно именно столько, за сколько ее свет убьет бактерии, от которых вы хотите избавиться. Для приблизительного расчета количества открытых УФ-облучателей есть правило: 1-2,5 Вт мощности бактерицидной УФ лампы на 1 метр кубический объема помещения. Использование открытых УФ-облучателей для дезинфекции воздуха не целесообразно для профилактики инфекций, передающихся через воздух, во время процедур, в которых происходит длительная генерация инфекционного аэрозоля.

Напомним, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов заверил, что с наступлением жары коронавирус продолжит распространяться и дальше, однако люди будут реже заражаться и станут переносить болезнь легче. Он объяснил это влиянием сезонного иммунитета.

Как сообщала "Страна", при такой температура, как сейчас в Украине, +30 градусов, повышаются риски сгореть на солнце, перегреться или получить тепловую травму.