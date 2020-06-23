В Германии на мясокомбинате в округе Гютерсло выявлена вспышка коронавируса - инфекцию подхватили более 1500 сотрудников. Регион стал первым в ФРГ, где жесткий карантин был частично возобновлен. Ограничения также введены и в соседнем округе Варендорф.

Об этом во вторник, 23 июня, информирует РИА Новости.

Так, по словам премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета, карантин в Гютерсло введен всего на неделю, до 30 июня. Однако он может быть продлен до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка там не улучшится.

Согласно решению местного правительства, в Гютерсло наложен запрет на встречи трех и более человек (если они не проживают вместе), работу кинотеатров, баров, выставок, музеев и фитнес-центров. Тем не менее в регионе не будут закрываться магазины и рестораны. Поездки за границы округа разрешаются, но, по словам Лашета, "будут контролироваться".

Аналогичные меры карантина введены спустя несколько часов и в соседнем округе Варендорф.

Стоит отметить, что население Гютерсло составляет около 370 тысяч человек. В субботу, 20 июня, мясокомбинат в городе Реда-Виденбрюк на севере округа был закрыт на 2 недели из-за вспышки коронавируса. Covid-19 там подтвердился у более 1500 сотрудников. 20 июня режим самоизоляции был введен в одном из районов города Верль, где проживают многие инфицированные сотрудники комбината.

Напомним, что недавно власти Германии решили продлить карантинные ограничения и отложить до октября 2020 года все массовые мероприятия.

Ранее мы писали, что 14 июня федеральная земля Тюрингия в Германии стала одной из первых, которая практически полностью отменила ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.