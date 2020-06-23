В книжных магазинах Вашингтона появилась в продаже книга бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Повышенного интереса посетителей к ней не наблюдается.

Об этом сообщается в Телеграм-канале "РИА Новости".

"Продажи книги Болтона стартовали в Вашингтоне без ажиотажа. Но в магазинах говорят, что она пользуется спросом", - написал канал.

Возможно, отсутствие ажиотажного спроса объясняется тем, что текст 600-страничной рукописи был доступен в интернете и раньше. Его можно было заказать для печати в формате самиздата. Поэтому он оказался в распоряжении многих СМИ и отдельных людей, желавших прочитать мемуары.

Ранее "Страна" описывала, о чем Болтон поведал в своей объемной работе.

Также мы приводили мнение Трампа, который считает, что Болтон должен должен сесть в тюрьму из-за публикации своих мемуаров.