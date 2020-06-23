Авиакомпания SkyUp Airlines, пиарщица которой недавно поддержала McDonald's в языковом скандале, возобновляет перелеты внутри Украины с 26 июня. Первые рейсы первозчик совершит из Киева во Львов и Одессу.

Об этом во вторник, 23 июня, информирует пресс-служба SkyUp.

"Уже в июне из Киева можно будет вылететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении. А новинкой сезона станет расширение программы межрегиональных полетов: в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном", - говорится в сообщении.

Так, на ближайшие дни авиакомпания запланировала следующие рейсы:

26 июня

Киев - Львов

Киев - Одесса

29 июня

Киев - Харьков

Киев - Запорожье

Львов - Киев

Одесса - Киев

30 июня

Киев - Львов

Также в период с 1 июля до 15 сентября самолеты SkyUp совершат полеты по таким направлениям:

Киев - Львов: ежедневно, кроме воскресенья

Львов - Киев: ежедневно, кроме субботы

Киев - Одесса - Киев: ежедневно (11 раз в неделю)

Киев - Харьков - Киев: ежедневно, кроме воскресенья

Киев - Запорожье: ежедневно, кроме субботы

Запорожье - Киев: ежедневно, кроме воскресенья

При этом межрегиональные рейсы будут выполняться 3-4 раза в неделю в зависимости от направления:

Харьков - Львов - Харьков: вторник, пятница, воскресенье

Харьков - Одесса - Харьков: (с 04.07) понедельник, среда, четверг, суббота

Львов - Херсон - Львов: (с 04.07) понедельник, четверг, суббота

Львов - Одесса - Львов: вторник, пятница, воскресенье

Стоимость билетов стартует от 500 гривен в одну сторону без багажа.

Напомним, недавно эта авиакомпания закрывала продажу билетов по большинству направлений до 15 июля этого года включительно.

Ранее мы писали, что SkyUp заявила о возобновлении полетов в Грузию и Албанию с первого июля и в другие страны с 15 июля.