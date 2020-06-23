SkyUp возобновляет полеты внутри Украины с 26 июня. Перечень направлений
Авиакомпания SkyUp Airlines, пиарщица которой недавно поддержала McDonald's в языковом скандале, возобновляет перелеты внутри Украины с 26 июня. Первые рейсы первозчик совершит из Киева во Львов и Одессу.
Об этом во вторник, 23 июня, информирует пресс-служба SkyUp.
"Уже в июне из Киева можно будет вылететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении. А новинкой сезона станет расширение программы межрегиональных полетов: в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном", - говорится в сообщении.
Так, на ближайшие дни авиакомпания запланировала следующие рейсы:
26 июня
- Киев - Львов
- Киев - Одесса
29 июня
- Киев - Харьков
- Киев - Запорожье
- Львов - Киев
- Одесса - Киев
30 июня
- Киев - Львов
Также в период с 1 июля до 15 сентября самолеты SkyUp совершат полеты по таким направлениям:
- Киев - Львов: ежедневно, кроме воскресенья
- Львов - Киев: ежедневно, кроме субботы
- Киев - Одесса - Киев: ежедневно (11 раз в неделю)
- Киев - Харьков - Киев: ежедневно, кроме воскресенья
- Киев - Запорожье: ежедневно, кроме субботы
- Запорожье - Киев: ежедневно, кроме воскресенья
При этом межрегиональные рейсы будут выполняться 3-4 раза в неделю в зависимости от направления:
- Харьков - Львов - Харьков: вторник, пятница, воскресенье
- Харьков - Одесса - Харьков: (с 04.07) понедельник, среда, четверг, суббота
- Львов - Херсон - Львов: (с 04.07) понедельник, четверг, суббота
- Львов - Одесса - Львов: вторник, пятница, воскресенье
Стоимость билетов стартует от 500 гривен в одну сторону без багажа.
Напомним, недавно эта авиакомпания закрывала продажу билетов по большинству направлений до 15 июля этого года включительно.
Ранее мы писали, что SkyUp заявила о возобновлении полетов в Грузию и Албанию с первого июля и в другие страны с 15 июля.