Чернобыль становится временным пристанищем для многих перелетных птиц. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

23 июня 1979 года была принята Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных. Это весьма важный документ для Украины, так как через расположенный на ее территории Чернобыльский заповедник проходят маршруты десятков видов перелетных птиц.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба заповедника.

Мигрирующие дикие животные не признают определенных людьми границ: так устроены их жизненные циклы. Ежегодно они проходят, проплывают или пролетают тысячи, а то десятки тысяч километров, пересекая много национальных границ. Перелетные и мигрирующие виды подвергаются разным опасностям. Например, их численность уменьшается вследствие интенсивной охоты.

Чтобы сохранить таких животных на протяжении всего их миграционного пути на земле, в воздухе и воде, и был принят в Бонне (Германия) соответствующий международный договор. Украина присоединилась к Боннской конвенции в 1999 году.

Чернобыльский заповедник заинтересован в выполнении и соблюдении положений этого важного документа. Ведь через реки, озера и водно-болотные угодья заповедника проходит один из крупнейших птичьих миграционных путей Украины, Беларуси и всей Европы. Пернатые используют эти территории как остановку на своем пути к местам зимовки или гнездовья. Из 208 видов птиц, встречающихся в заповеднике, 158 относятся к мигрирующим. А 23 вида встречаются только во время миграции.

Охрана и сохранение среды их обитания - одна из главных задач природоохранной организации, отметили в заповеднике.

Скриншот из Facebook Чернобыльского заповедника

Ранее "Страна" рассказывала, как во время мониторинга летучих мышей экологи Чернобыльской зоны спасли змею из Красной книги.

Мы также писали, что перелетные лебеди остались на лето в заповеднике, чтобы вывести там потомство.

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