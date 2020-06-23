23 июня 1979 года была принята Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных. Это весьма важный документ для Украины, так как через расположенный на ее территории Чернобыльский заповедник проходят маршруты десятков видов перелетных птиц.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба заповедника.

Мигрирующие дикие животные не признают определенных людьми границ: так устроены их жизненные циклы. Ежегодно они проходят, проплывают или пролетают тысячи, а то десятки тысяч километров, пересекая много национальных границ. Перелетные и мигрирующие виды подвергаются разным опасностям. Например, их численность уменьшается вследствие интенсивной охоты.

Чтобы сохранить таких животных на протяжении всего их миграционного пути на земле, в воздухе и воде, и был принят в Бонне (Германия) соответствующий международный договор. Украина присоединилась к Боннской конвенции в 1999 году.

Чернобыльский заповедник заинтересован в выполнении и соблюдении положений этого важного документа. Ведь через реки, озера и водно-болотные угодья заповедника проходит один из крупнейших птичьих миграционных путей Украины, Беларуси и всей Европы. Пернатые используют эти территории как остановку на своем пути к местам зимовки или гнездовья. Из 208 видов птиц, встречающихся в заповеднике, 158 относятся к мигрирующим. А 23 вида встречаются только во время миграции.

Охрана и сохранение среды их обитания - одна из главных задач природоохранной организации, отметили в заповеднике.

Ранее "Страна" рассказывала, как во время мониторинга летучих мышей экологи Чернобыльской зоны спасли змею из Красной книги.

Мы также писали, что перелетные лебеди остались на лето в заповеднике, чтобы вывести там потомство.