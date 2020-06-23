Посольства Швеции и Финляндии в Российской Федерации затеяли небольшой спор в соцсети, какая из стран богаче озерами. Дискуссия началась после публикации заметки в провинциальной российской газете "Миасский рабочий" о странах с самым большим количеством озер.

Издание опубликовало заметку во вторник.

По его данным, Финляндия и Швеция по числу озер делят третье место, на первом месте находится Канада, на втором - Россия. Причем в Финляндии водоемы занимают 9% территории. На это обратили внимание в финском посольстве в РФ.



"Спасибо за упоминание, "Миасский рабочий"! Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то время как в Швеции – 8,7 %. Так что считаем, что третье место, бесспорно, наше", - написала пресс-служба финской дипмиссии в Twitter.

Сообщение коллег из Финляндии прокомментировали шведские дипломаты.

"Поздравляем, соседи, у вас прекрасные озера! В следующий раз предлагаем посчитать острова. Швеция - 222 000 (первые в мире), Финляндия - 188 000 (вторые)", - написали шведы в той же ветки диалога в Twitter.



Советник финского посольства в Москве по вопросам прессы Танели Добровольски признался, что активно читает российскую прессу, в том числе газету "Миасский рабочий".

"Всегда интересно узнавать, что происходит в российских регионах и что там пишут о Финляндии", - отметил он.

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