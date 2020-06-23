В Мексике произошло землетрясение, его амплитуда по разным оценкам составила от 7,1 до 7,7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр катаклизма распологается в 23 километрах от города Крусесита (штат Оахака).

Об этом во вторник, 23 июня, информирует РИА Новости.

По информации журналистов в Мехико, толчки там не сильно ощущались. Они начались спустя 30 секунд после того, как в городе прозвучала сирена сейсмической тревоги. При этом жителей эвакуированных зданий пока не пускают внутрь.

"На данный момент нет информации об ущербе, нам пока не удалось связаться с Оахако, информация от остальных штатов у нас есть. Все находятся на улице, чтобы быть в безопасности в случае повторных толчков", - рассказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

При этом есть информация, что мексиканские власти не могут связаться с эпицентром землетрясения

По информации центра по предупреждению о цунами в США, угроза сейчас сохраняется на западном побережье Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

Напомним, что последнее мощное землетрясение было зафиксировано в на востоке Турции, в провинции Бингель. Магнитуда составила 5,7 баллов.

Ранее мы писали, что недавно в Японии на юго-западе страны также произошло сильное землетрясение. Ученые оценили его магнитуду в 6,3 балла.